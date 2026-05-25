नमो घाट पर खूनी खेल! मामूली कहासुनी के बाद बाउंसरों ने पर्यटक को हॉकी रॉड से पीटा, ले ली जान

Varanasi Namo Ghat News: वाराणसी के नमो घाट पर एक पर्यटक की सिक्योरिटी गार्ड्स और बाउंसरों ने हॉकी, रॉड और डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. सोनभद्र से 5 पर्यटटक वाराणसी घूमने आए थे, जहां नमो घाट पर एंट्री को लेकर पर्यटक और गार्ड्स में बहस हो गई, इसके बाद बाउंसरों ने पांचों को बेरहमी से पीटा, जिसमें राजेश नाम के युवक की जान चली गई. इस मामले में अभी तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. और कई अहम अपडेट भी सामने आई है.

क्या है पूरी घटना?

जानकारी के मुताबिक सोनभद्र से पांच युवाओं का समूह घूमने के लिए वाराणसी के नमो घाट पहुंचा था. इसी दौरान नमो घाट स्थित गेट नंबर 2 पर तैनात गार्ड्स से उनकी किसी बात को लेकर बहस हो गई. धीरे धीरे ये मामला काफी बढ़ गया. और वहां तैनात बाउंसरों ने उन सभी युवकों को पीटना शुरू कर दिया. इस दौरान एक युवक को इतनी गंभीर चोटें आई कि उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया. जिस युवक की मौत हुई, उसका नाम राजेंद्र जायसवाल बताया जा रहा है. इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश का माहौल है.

क्या हुई कार्रवाई?

घटना के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी एजेंसी के संचालक समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया हैं. सभी के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास सहित कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है. इसके अलावा नमो घाट पर स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है.

बिना अनुमति के किया गया था तैनात

इस मामले की जांच की जा रही है, जिसमें कई खुलासे हो रहे हैं. पुलिस वालों ने बताया कि सिक्योरिटी एजेंसी के संचालक का कहना है कि बिना किसी आधिकारिक अनुमति और रिकॉर्ड के चार सुरक्षा कर्मियों को घाट पर तैनात किया था. इस मामले को गंभीर मानते हुए सिक्योरिटी एजेंसी का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और पुलिस आयुक्त को इसके लिए पत्र भेजा जा चुका है.

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