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मुफ़लिसी के दौर में ज़हनीयत बदली बाप की, काली नहीं अब वक्त है जहरीली दाल का; मदिरा नहीं तो दाल नहींं

मामला उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली का हैं, जहां पत्नी के द्वारा शराबी पति को पैसे न दिए जाने पर उसने बच्चों की दाल में जहर मिला दिया. जिसे खाकर मासूम बच्चों की जान पर बन आई.

By: Thakur Dinesh Kumar | Last Updated: July 8, 2026 1:39:19 PM IST

ज़हनीयत बदली बाप की, काली नहीं अब वक्त है जहरीली दाल का
ज़हनीयत बदली बाप की, काली नहीं अब वक्त है जहरीली दाल का


Uttar Pradesh News: शराब की लत ने बाप को इस कदर हैवान बना दिया कि, उसने काली दाल को जहरीली दाल में बदल दिया. जी हां ये हकीकत है. जानकारी के अनुसार मामला उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली का हैं, जहां पत्नी के द्वारा शराबी पति को पैसे न दिए जाने पर उसने बच्चों की दाल में जहर मिला दिया. जिसे खाकर मासूम बच्चों की जान पर बन आई. फिलहाल बच्चों की हालत स्थिर बनी हुई हैं, उनका ईलाज जिला अस्पताल में चल रहा हैं.

          पीकर शराब जो भूल जाए अपने ही किरदार को,
          वो इंसान नहीं, ढोता है बस एक वहशी बाज़ार को.
        इंसानियत का क़ातिल है वो जो होश अपना खो बैठे,
          रौंद देता है वो पल भर में ही अपनों के प्यार को.

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 गौरतलब हैं कि, बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां चिकित्सकों के द्वारा इस बात का खुलासा हुआ कि बच्चों ने जिस दाल का सेवन किया उसमें जहर मिला हुआ था. जिसे खाने के बाद बच्चों की तबीयत नासाज़ हो गई.
इसके विपरीत जब मां को इस बाबत जानकारी मिली तो उसने पुलिस में अपने शराबी पति के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करा दिया है. पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति और कलयुगी पिता को हिरासत में लेकर मामले की जांच में जुट गई हैं.

आरोपी शराब का है आदि

जानकारी के अनुसार, मामला गुनावर कमंगलपुर गांव का हैं.जहां की निवासी सोहिनी ने पुलिस को बताया कि उनका पति सुरेश पासी शराब का आदी है. शराब के रुपये के लिए वह अक्सर उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट करता था और बाद में वह अलग रहने लगा. महिला के अनुसार सुबह वह घर में भोजन पकाकर धान की रोपाई करने खेत चली गई.

पड़ोसियों ने सोहिनी और पुलिस को किया फोन

घर पर आरोपी के दे बेटे छह वर्षीय दिव्यांश और पांच वर्षीय श्रीयांश मौजूद थे. आरोप है कि इसी दौरान सुरेश घर आया और पकी हुई दाल में जहरीला पदार्थ मिला दिया बच्चों ने भोजन किया तो उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. जब पड़ोसियों को बच्चों की तबियत बिगड़ने की जानकारी हुई तो उन्होंने सोहिनी और डायल 112 पर सूचना दी. इस पर सोहिनी जल्दी से घर पहुंची. पुलिस की मदद से बच्चों को सीएचसी ले जाया गया. जहां चिकित्सक ने प्रारंभिक जांच में जहरीले पदार्थ के सेवन की वजह से बच्चों की हालत बिगड़ने की बात बताई.

आरोपित सुरेश पासी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज

पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके पति ने बच्चों को जान से मारने की नीयत से भोजन में जहरीला पदार्थ मिलाया था. इसपर ग्रामीणों ने आरोपित को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि जांच में बच्चों को जहरीला पदार्थ दिए जाने की घटना सही पाई गई है. आरोपित सुरेश पासी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर उसे पकड़ लिया गया है. जांच में पता चला है कि आरोपी पत्नी से शराब पीने के लिए रुपये मांगता था. पैसा नहीं देने पर बदला लेने की नीयत से बच्चों को जहरीला पदार्थ खिलाकर जान से मारने का प्रयास किया.

मुफ़्लिसी हिस्स-ए-लताफ़त को मिटा देती है, वो बाप को जहरीला नाग बना देती हैं. ये पंक्तियां इस वाकिये पर पूरी तरह फिट बैठती है.

Tags: poisonous lentilsraebareli newsuttar pradesh news
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