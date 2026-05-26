उम्रकैद का कैदी बना दूल्हा, 10 घंटे के पैरोल पर निकलते ही किया निकाह, 6 लोगों की कर चुका हत्या

Meerut Crime News: उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा एक कैदी 10 घंटे की पैरोल पर बाहर आया और इसी दौरान उसने जल्दबाजी में निकाह कर लिया. आरोपी युवक छह लोगों की हत्या के मामले में जेल में बंद है. चलिए जानते हैं पूरा मामला.

पैरोल पर छूटे कैदी ने किया निकाह

तिहाड़ जेल में हत्या की सजा काट रहे समौली निवासी वाजिद को सोमवार के दिन पैरोल मिली थी. 10 घंटे की पैरोल पर छूटते ही पुलिस वाले उसे उसके गांव ले गए. जहां उसने रिश्तेदारी में मेरठ के पावटी अफजलपुर निवासी नसीम अहमद अंसारी की पुत्री यासमीन के साथ निकाह किया. इस घटना के बाद आस पास के इलाकों में इसकी चर्चा हो रही है. हालांकि, आपको बता दें कि निकाह के बाद पुलिस हत्या आरोपी वाजिद को अपने साथ तिहाड़ जेल ले गई.

किस मामले में सजा काट रहा युवक?