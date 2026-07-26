Home > उत्तर प्रदेश > जिसका सता रहा था डर वही हुआ! एक ही मर्द से शादी करने वाली तीन बहनों पर खड़ी हुई मुसीबत; छोटी वाली के सिर पर लटकी तलवार

जिसका सता रहा था डर वही हुआ! एक ही मर्द से शादी करने वाली तीन बहनों पर खड़ी हुई मुसीबत; छोटी वाली के सिर पर लटकी तलवार

Three Sisters Marry One Groom: उत्तर प्रदेश का अमरोहा जिले में 3 बहनों की शादी चर्चा में बनी हुई है. जैसा की आप सभी जानते ही हैं ये वो तीन बहने हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पर रील्स बनानी शुरू की और आज काफी मशहूर हैं. वहीं अब इन्होंने अपने ही कैमरामैन से शादी रचाई है.

By: Heena Khan | Published: July 26, 2026 11:08:23 AM IST

three sister marry one groom
three sister marry one groom


Three Sisters Marry One Groom: उत्तर प्रदेश का अमरोहा जिले में 3 बहनों की शादी चर्चा में बनी हुई है. जैसा की आप सभी जानते ही हैं ये वो तीन बहने हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पर रील्स बनानी शुरू की और आज काफी मशहूर हैं. वहीं अब इन्होंने अपने ही कैमरामैन से शादी रचाई है. लेकिन, अब ये शादी प्रशासनिक और कानूनी जाँच के दायरे में आ गई है. जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर सबसे छोटी बहन के नाबालिग होने की चर्चाओं चलते, अमरोहा की बाल कल्याण समिति (CWC) ने इस मामले का संज्ञान लिया है. समिति ने हसनपुर पुलिस को नोटिस जारी कर तीन दिनों के भीतर विस्तृत जाँच रिपोर्ट सौंपने का सख्त निर्देश दिया है.

नाबालिग है एक बहन? 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमरोहा CWC को जानकारी मिली थी कि हसनपुर के धोरिया गाँव की रहने वाली तीन बहनों में से एक, छवि (उर्फ़ संतोष), नाबालिग हो सकती है. पुलिस को लिखे पत्र में समिति ने कहा कि अगर यह बात सच साबित होती है, तो यह किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और बाल विवाह से संबंधित अन्य कानूनों का सीधा उल्लंघन होगा. इसके आधार पर पुलिस से तीन कामकाजी दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है.

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अब क्या बोलीं बहनें? 

जानकारी के मुताबिक शादी के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में, तीनों बहनों और उनके पति ने अपने फैसले का बचाव किया और कई दावे किए. सबसे बड़ी बहन, अल्का, ने बताया कि उनके पिता ने सबसे बड़ी बहन के लिए सरकारी नौकरी करने वाले एक व्यक्ति से रिश्ता तय किया था, लेकिन तीनों बहनें अलग नहीं होना चाहती थीं. उन्होंने एक ही परिवार के तीन भाइयों से शादी करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका. आखिरकार, बहनों ने अपने कैमरामैन विकास से शादी करने का फैसला किया. व्यूज़ के लिए शादी करने के आरोपों को खारिज करते हुए, उन्होंने बताया कि उनके इंस्टाग्राम पेज (‘राजपूत गर्ल’) पर पहले से ही लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों व्यूज़ हैं.

Tags: UP Crimeviral video
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