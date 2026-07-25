2 कर रहीं BA, एक 12वीं पास, 3 बहनों ने एक ही युवक से रचाई शादियां; नाबालिग है तीनों लड़कियां? परिवार वालों ने दे दी चेतावनी

अमरोहा में तीन बहनों ने एक ही युवक को अपना दूल्हा चुन लिया. इस खबर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. तीनों युवतियां अपनी शादी को लेकर हसनपुर थाने पहुंची थीं. जहां उन्होंने बताया कि वह बालिग है. हालांकि, पुलिस ने उन्हें घर भेज दिया है, लेकिन उनकी उम्र की जांच की जा रही है. इसके अलावा इस शादी को लेकर युवतियों के घरवालों ने भी उन्हें चेतावनी दे दी है. जानिए उन्होंने क्या कहा.

थाने में युवतियों ने क्या बताया?

जब तीन बहनों का एक ही युवक से शादी करने के वीडियोज और फोटोज वायरल हुए, तो पुलिस भी सतर्क हो गई थी. इसके बाद पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव के निर्देश पर हसनपुर थाना प्रभारी को बहनों के घर भेजा गया. फिर तीनों बहनें अपने पति के साथ हसनपुर थाने पहुंची और बताया कि वो बालिग हैं और उन्होंने अपनी बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से शादी की है. इसके पश्चात पुलिस ने तीनों बहनों का जानकारी और मोबाइल नंबर नोट करने के बाद उन्हें घर छुड़वा दिया. हालांकि, अभी पुलिस उनकी उम्र की जांच कर रही है, और सही डिटेल निकाल रही है.

परिवार वालों ने क्या कहा?

तीनों युवतियों के परिवार वालों ने कहा कि ये शादी वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे. इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ये वीडियो बनाने के लिए किया गया है तो बहनें अपने घर जा सकती हैं. लेकिन अगर ये शादी सच में है, तो उनके लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए. आपको बता दें कि इस शादी को लेकर किसी के तरफ से औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है.

कौन हैं तीनों बहनें?

आपको बता दें कि तीनों बहनें हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गंगा तटबंध के पास स्थित एक गांव की रहने वाली हैं. दो सगी बहनें बीए और इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रही हैं. वहीं, उनकी मौसेरी बहन ने इसी साल 12वीं की परीक्षा पास की है. तीनों पिछले करीब तीन सालों से ‘एके-1990’ नाम का एक यूट्यूब चैनल चला रही हैं. आपको बता दें कि इन तीनों बहनें ने, जिस युवक से शादी की है वह उनके यूट्यूब चैनल में कैमरामैन के रूप में काम करता है. वो युवक 12वीं पास है और BALLB की तैयारी कर रहा है.

परिजनों ने क्या कहा?

युवक और युवतियों के परिजनों, गांव वालों, हिंदू संगठनों और वकीलों का कहना है कि यह शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं है. वहीं, दावा है कि 15 जुलाई को शादी के बाद से तीनों बहनें युवक के साथ रह रही हैं.

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