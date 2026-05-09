एक शहर, 3 UNESCO धरोहर; आगरा की ये खासियत जान रह जाएंगे हैरान

Agra UNESCO Sites: आगरा को मुगलों की ऐतिहासिक राजधानी के रूप में जाना जाता है. यह शहर अपनी समृद्ध संस्कृति, भव्य वास्तुकला और ऐतिहासिक धरोहरों के कारण दुनियाभर में प्रसिद्ध है. खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश में आगरा ही एकमात्र ऐसा शहर है जहां एक साथ तीन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मौजूद हैं. इनमें ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी शामिल हैं. ये तीनों ऐतिहासिक इमारतें अपनी खूबसूरती और गौरवशाली इतिहास के लिए जानी जाती हैं.

ताजमहल

ताजमहल दुनिया की सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक है. इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था. इतिहासकारों के अनुसार इसका निर्माण कार्य वर्ष 1631 में शुरू हुआ और 1648 में पूरा हुआ. सफेद संगमरमर से बनी यह भव्य इमारत मुगल, फारसी और भारतीय वास्तुकला का शानदार मिश्रण मानी जाती है. इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी और बारीक कारीगरी दुनियाभर के पर्यटकों को आकर्षित करती है. वर्ष 1983 में ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था.

आगरा किला

ताजमहल से करीब 2.5 किलोमीटर दूर स्थित आगरा किला भी ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है. लाल बलुआ पत्थरों से बना यह किला लंबे समय तक मुगल शासन का मुख्य केंद्र रहा. इसी किले से मुगलों ने पूरे देश पर शासन किया था. इतिहास के अनुसार, मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को इसी किले में नजरबंद कर दिया था. कहा जाता है कि शाहजहाँ अपने अंतिम दिनों में इसी किले से ताजमहल को निहारते रहते थे. आगरा किले को भी 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया.

फतेहपुर सीकरी

अकबर द्वारा बसाया गया फतेहपुर सीकरी मुगल वास्तुकला का अनूठा उदाहरण है. इसका निर्माण 1571 में शुरू हुआ और 1573 में पूरा हुआ. यह स्थान लाल बलुआ पत्थरों की खूबसूरत वास्तुकला, बुलंद दरवाजा और सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है. वर्ष 1986 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिला.

दुनियाभर से आते हैं पर्यटक

आगरा की ये तीनों धरोहरें आज भी देश-विदेश के पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र हैं. हर साल लाखों लोग इन ऐतिहासिक स्थलों को देखने के लिए आगरा पहुंचते हैं. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा इन धरोहरों का संरक्षण किया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी भारत की इस गौरवशाली विरासत को करीब से देख सकें.

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