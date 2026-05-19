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‘पानी में बह गया टशन…’ रील बनाने के लिए नदी में उतारी थार, बहने लगी गाड़ी, वीडियो वायरल

कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें कुछ लोग थार को रामगंगा नदी में उतार देते हैं. इसके बाद थार पानी में हिचकोले खाने लगी. उसे बाहर निकालने के लिए कड़ी मशक्कत की गई.

By: Deepika Pandey | Published: May 19, 2026 2:02:33 PM IST

थार वायरल वीडियो
थार वायरल वीडियो


Thar Viral Video: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें रीलबाजी के लिए खतरनाक स्टंट देखने को मिला. कुछ लोगों ने अपनी और दूसरों की जान को जोखिम में डालते हुए  नई थार गाड़ी को नदी में उतार दिया. ये मामला उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के कालागढ़ का बताया जा रहा है, जहां कुछ युवकों ने नई थार को रामगंगा नदी के तेज बहाव में उतार दिया. गहरे पानी के बीच थार हिचकोले खाने लगी. इसके बाद बीसियों लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद थार को पानी से बाहर निकाला. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही तेजी से वायरल होने लगा. इसके बाद पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया. 

हिचकोले खाने लगी थाार

इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें थार पानी में हिचकोले खाने लगती है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग थार को निकालने की कोशिश कर रहे हैं. इसे रोकने के लिए 20 से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद होते हैं. आसपास बहुत से बच्चे भी होते हैं. आसपास जमा लोग थार के ऊपर चढ़कर रील बनाते हैं. वहीं इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर फोटोज और वीडियोज डालने के लिए जान जोखिम में डाल देते हैं. वहीं इस तरह की लापरवाही देखकर हर कोई नाराज है.

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लोगों ने प्रशासन से की मांग

इस वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने प्रशासन से मांग की कि नदी और डैम जैसी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए और इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. वहीं इस वीडियो के वायरल होने पर प्रशासन ने स्वतः संज्ञान लिया. वीडियो के आधार पर गाड़ी और उसमें मौजूद युवकों की पहचान की जा रही है. बिजनौर पुलिस ने वीडियो पर रिप्लाई करते हुए कहा कि बढापुर के थाना प्रभारी को आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देश दे दिया है. 

उत्तराखंड की बताई जा रही थार

जानकारी के अनुसार, ये थार गाड़ी उत्तराखंड के जसपुर इलाके की बताई जा रही है. वीडियो में गाड़ी का नंबर दिखाई नहीं दे रहा है. इसके कारण गाड़ी और लोगों के बारे में पता करने में दिक्कत हो रही है. कहा जा रहा है कि हाल ही में दो नई थार गाड़ियां खरीदी गई थीं. उनकी रील बनाने के लिए वे रामगंगा नदी पहुंचे और उन्होंने एक थार को पानी में उतार दिया.

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