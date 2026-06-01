Home > उत्तर प्रदेश > सूर्या हत्याकांड में बड़ा एक्शन, असद के घर चस्पा नोटिस, 15 दिन में कब्जा नहीं हटाया तो होगी बुलडोजर कार्रवाई

सूर्या हत्याकांड में बड़ा एक्शन, असद के घर चस्पा नोटिस, 15 दिन में कब्जा नहीं हटाया तो होगी बुलडोजर कार्रवाई

Surya Pratap Chauhan murder case: गाजियाबाद के खोड़ा स्थित नवनीत विहार में सूर्या प्रताप चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद के घर पर प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर 15 दिन के भीतर अवैध कब्जा हटाने का अल्टीमेटम दिया है. ढोल-नगाड़ों और लाउडस्पीकर के जरिए इलाके में मुनादी भी कराई गई. मुख्य आरोपी असद पहले ही पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 1, 2026 2:54:07 PM IST

असद के घर के बाहर लगा नोटिस,अवैध कब्जा हटाने के आदेश
असद के घर के बाहर लगा नोटिस,अवैध कब्जा हटाने के आदेश


Surya Pratap Chauhan murder case: गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में हुए चर्चित सूर्या प्रताप चौहान हत्याकांड के बाद प्रशासन ने मुख्य आरोपी असद के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. नवनीत विहार स्थित असद के घर के बाहर उप जिलाधिकारी द्वारा जारी नोटिस चस्पा कर दिया गया है. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो आगे की कार्रवाई की जाएगी. रविवार को अधिकारियों ने ढोल-नगाड़ों और लाउडस्पीकर के जरिए पूरे इलाके में मुनादी कराते हुए लोगों को जानकारी दी कि संबंधित संपत्ति पर अवैध कब्जे को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है. प्रशासन ने 15 दिन के भीतर कब्जा हटाने का अल्टीमेटम दिया है.

ढोल-नगाड़ों के साथ हुई मुनादी, इलाके में मचा हड़कंप

नवनीत विहार में प्रशासन की कार्रवाई उस समय चर्चा का विषय बन गई जब अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से मुनादी करवाई. लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को बताया गया कि नोटिस में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. इस कार्रवाई के बाद इलाके में हलचल तेज हो गई. स्थानीय लोगों के बीच भी इस मामले को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

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बिक्री की चर्चाओं के बीच प्रशासन की नजर

जानकारी के अनुसार जिस मकान पर नोटिस लगाया गया है वह पुरानी संपत्ति है और सरकारी रिकॉर्ड में अब भी असद के पिता के नाम दर्ज है. हालांकि स्थानीय स्तर पर इस संपत्ति को बेचने की चर्चाएं सामने आई थीं, लेकिन गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के दस्तावेजों में स्वामित्व में किसी बदलाव की पुष्टि नहीं हुई है. इसी वजह से प्रशासन ने रिकॉर्ड के आधार पर कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है.

एनकाउंटर में मारा जा चुका है मुख्य आरोपी असद

सूर्या प्रताप चौहान हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है. इसके बाद अब प्रशासनिक स्तर पर उससे जुड़ी संपत्तियों और अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि कानून के दायरे में रहकर सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और यदि किसी प्रकार का अवैध निर्माण या कब्जा पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई होगी.

पीड़ित परिवार से मिले कैबिनेट मंत्री सुनील कुमार शर्मा

घटना के बाद प्रदेश सरकार भी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी नजर आई. प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने मृतक सूर्या के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी. उन्होंने परिवार को सुरक्षा और हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया. मंत्री ने कहा कि मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और यदि किसी ने पीड़ित परिवार को धमकाने या दबाव बनाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ भी तत्काल कार्रवाई की जाएगी.

28 मई को हुई थी 17 वर्षीय सूर्या की हत्या

गौरतलब है कि 28 मई को 17 वर्षीय सूर्या प्रताप चौहान की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी. इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था. हत्या के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू की थी. मुख्य आरोपी असद के एनकाउंटर के बाद मामले ने और अधिक तूल पकड़ लिया और अब प्रशासनिक कार्रवाई भी तेज हो गई है. मुख्य आरोपी के मारे जाने के बाद सूर्या की मां और बहन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें कार्रवाई से संतोष है, लेकिन उनका मानना है कि इस घटना में केवल एक व्यक्ति शामिल नहीं था. परिजनों ने मांग की है कि हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों की भी पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए. साथ ही उन्होंने दोषियों की संपत्तियों के खिलाफ भी कठोर कदम उठाने की मांग की है.

कानून के दायरे में आगे बढ़ रही कार्रवाई

सूर्या हत्याकांड को लेकर प्रशासन, पुलिस और सरकार लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं. एक ओर जहां पीड़ित परिवार को सुरक्षा और सहायता का भरोसा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मामले से जुड़े आरोपियों और अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है. आने वाले दिनों में प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.

Tags: asad house notice ghaziabadsurya pratap chauhan murder case
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