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Surendra Koli: कौन था सुरेंद्र कोली? क्या निठारी में 18 बच्चों और युवती की हत्या किसी ने नहीं की? 20 साल भी अनसुलझा है राज़

Who Was Surendra Koli: नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोली की 2011 की सज़ा बरकरार नहीं रह सकती, क्योंकि उसी सबूत, कबूलनामे और खराब जांच के आधार पर उसे 12 एक जैसे मामलों में बरी कर दिया गया था. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ एक सज़ा को बरकरार रखना न्याय का मज़ाक होगा.

By: JP Yadav | Published: September 18, 2026 3:22:38 PM IST

Surendra Koli: कौन था सुरेंद्र कोली? निठारी में 18 बच्चों और युवती की हत्या किसी ने नहीं की, 20 साल भी अनसुलझा है राज़
Surendra Koli: कौन था सुरेंद्र कोली? निठारी में 18 बच्चों और युवती की हत्या किसी ने नहीं की, 20 साल भी अनसुलझा है राज़


Who Was Surendra Koli: नोएडा के निठारी हत्याकांड से जुड़े आखिरी मामले में नवंबर 2025 में बरी हुए सुरेंद्र कोली हरिद्वार (उत्तराखंड) में एक चाय की दुकान के अंदर संदिग्ध हालात में मृत पाए गए. पुलिस ने शुक्रवार इसकी जानकारी दी. उत्तराखंड पुलिस के अधिकारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि कोली ने कुछ दिन पहले ही यह दुकान शुरू की थी. उन्होंने बताया कि अल्मोड़ा के मंगरूखाल गांव के रहने वाले सुरेंद्र कोली पिछले कुछ महीनों से हरिद्वार में रह रहे थे. दुकान किराए पर लेने से पहले वह सिक्युरिटी गार्ड का काम करते थे. 

सुरेंद्र कोली का नाम देश के सबसे परेशान करने वाले आपराधिक मामलों में से एक से जुड़ा रहा. नवंबर, 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने आखिरी लंबित मामले में बरी किए जाने के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था. 18 सितंबर, 2026 को हरिद्वार में एक चाय की दुकान पर उनकी मौत हो गई. उनकी मौत की जांच चल रही है.

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क्या था आरोप!

सुरेंद्र कोली नोएडा के सेक्टर 31 में निठारी गांव के पास रहने वाले बिजनेसमैन मोनिंदर सिंह पंढेर के घर पर घरेलू कामगार के तौर पर काम करते थे.  सुरेंद्र कोली का नाम भारत के लोगों की जानकारी में एक ऐसे मामले के ज़रिए आया जिसने नोएडा के एक इलाके को जवाब तलाशने पर मजबूर कर दिया और देश को बच्चों और युवतियों के गायब होने और उनकी हत्या को समझने के लिए संघर्ष करना पड़ा. सालों तक  वह एक ऐसी आपराधिक जांच के केंद्र में रहे जो पुलिसिंग, सबूत, न्याय और मौत की सज़ा से जुड़े सवालों का पर्याय बन गई.

निठारी मामले के मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली कौन थे?

सुरेंद्र कोली नोएडा के सेक्टर 31 में निठारी गांव के पास रहने वाले बिजनेसमैन मोनिंदर सिंह पंढेर के घर पर घरेलू काम करते थे. इसी संबंध की वजह से वे 2006 के आखिर में शुरू हुई आपराधिक जांच के केंद्र में आ गए. मूल रूप से उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मंगरूखाल गांव के रहने वाले सुरेंद्र कोली बच्चों और युवा महिलाओं की हत्या के मुख्य आरोपियों में से एक बन गए, जिनके अवशेष घर के पास मिले थे. इस मामले में मोनिंदर सिंह पंढेर पर भी मुकदमा चलाया गया था.

आम लोगों के लिए सुरेंद्र कोली निठारी मामले का अहम हिस्सा बन गए थे. कई सालों तक चली अदालती कार्यवाही, अपीलों और मौत की सज़ा से जुड़ी रिपोर्टों में उसका नाम आता रहा. कई मामलों की सुनवाई अलग-अलग हुई. दोषी ठहराए जाने के फैसलों को चुनौती दी गई और अलग-अलग चरणों में सबूतों की न्यायिक जांच हुई.

2006 के निठारी हत्याकांड मामले में क्या हुआ था?

निठारी मामला दिसंबर 2006 में सामने आया, जब नोएडा में एक घर के पास नाले में इंसानी अवशेष मिले. इन अवशेषों के मिलने के बाद उस इलाके से बच्चों और युवतियों के गायब होने और उनकी हत्या के मामले की बड़ी जांच शुरू हुई.

निठारी मामला, जानें कब क्या हुआ

7 अक्टूबर, 2006: निठारी में 22 साल की एक महिला के लापता होने के लगभग पांच महीने बाद स्थानीय अदालत के आदेश पर पहली FIR दर्ज की गई।
29 दिसंबर, 2006: नोएडा के सेक्टर 31 में निठारी गांव के पास बंगले नंबर D-5 के पीछे एक नाले में बोरी में बंद 16 इंसानी खोपड़ियां, कंकाल और कपड़े मिले. घर के मालिक पंढेर और उनके घरेलू सहायक कोली को गिरफ्तार किया गया.
30 दिसंबर, 2006: जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में पांच पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया और कंकाल मिले.
3 जनवरी, 2007: दो सदस्यीय पैनल ने लापता बच्चों के मामलों को संभालने में दो साल की लापरवाही पाई, जिसके परिणामस्वरूप तीन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और कई स्थानीय पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया.
10 जनवरी, 2007: उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की जांच CBI को सौंप दी। नाले से और हड्डियां बरामद हुईं। बलात्कार, हत्या, अपहरण, आपराधिक साजिश और तस्करी के 16 मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई.
1 मार्च, 2007: एक रिकॉर्ड किए गए बयान में, कोली ने एक महिला और छह बच्चों की हत्या करने और यहां तक ​​कि नरभक्षण (इंसानी मांस खाने) की बात भी कबूल की.
13 फरवरी, 2009: गाजियाबाद अदालत ने निठारी के पहले मामले में कोली और पंढेर को मौत की सजा सुनाई; अदालत ने पंढेर और कोली को 2005 में 14 साल की रिम्पा हलदर की हत्या का दोषी पाया.
12 मई, 2010: कोली को दूसरे मामले में मौत की सजा सुनाई गई.
2010 से 2012: कोली को तीन और मामलों में मौत की सजा सुनाई गई.
20 जुलाई, 2014: तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अन्य मौत की सजाओं के खिलाफ कोली की दया याचिका खारिज कर दी.
24 जुलाई, 2014: सुप्रीम कोर्ट ने कोली की समीक्षा याचिका खारिज कर दी.
8 सितंबर, 2014: कोली की वकील, एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने मेरठ जेल में सुबह 5.30 बजे होने वाली फांसी से कुछ घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक और समीक्षा याचिका दायर की. सुबह 3:30 बजे जेल अधिकारियों को स्टे ऑर्डर (रोक का आदेश) दिया गया.
29 जनवरी, 2015: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोली की मौत की सज़ा को उम्रकैद में बदल दिया.
2 मार्च, 2019: ट्रायल कोर्ट ने कोली को दसवीं बार मौत की सज़ा सुनाई.
16 जनवरी, 2021: कोली को 12वें निठारी मामले में मौत की सज़ा सुनाई गई, जबकि पंढेर को बरी कर दिया गया.
26 मार्च, 2021: सबूत मिटाने से जुड़े मामले में गाज़ियाबाद कोर्ट ने कोली को बरी कर दिया.
16 अक्टूबर, 2023: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोली और पंढेर दोनों को बरी कर दिया; जिन 12 मामलों में कोली को मौत की सज़ा मिली थी, उनमें से सिर्फ़ एक मामला बचा था, जिसमें वह उम्रकैद की सज़ा काट रहा था, और पंढेर को उन दो मामलों में बरी कर दिया गया जिनमें उसे मौत की सज़ा का सामना करना पड़ा था.
28 अक्टूबर, 2014: सुप्रीम कोर्ट ने कोली की रिव्यू पिटीशन (पुनर्विचार याचिका) पर सुनवाई की और उसे खारिज कर दिया.
3 मई, 2024: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के बरी होने के खिलाफ़ याचिका पर नोटिस जारी किया.
3 अप्रैल, 2025: सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर सुनवाई शुरू की.
30 जुलाई, 2025: सुप्रीम कोर्ट ने कोली को बरी करने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के खिलाफ़ 14 अपीलें खारिज कर दीं.
7 अक्टूबर, 2025: सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में अपनी सज़ा और मौत की सज़ा को चुनौती देने वाली कोली की क्यूरेटिव पिटीशन (सुधारात्मक याचिका) पर अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया.
11 नवंबर, 2025: सुप्रीम कोर्ट ने कोली की क्यूरेटिव पिटीशन को मंज़ूरी दी और उसे उस मामले में बरी कर दिया.

Tags: Surendra Kol
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