Supreme Court Sambhal Violence: कौन हैं मुल्ला अफरोज, जिनके खिलाफ लगा था NSA, अब सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार पर लगाया 10 लाख का जुर्माना

Supreme Court Sambhal Violence: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नवंबर 2024 में संभल मस्जिद हिंसा से जुड़े एक व्यक्ति के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत जारी प्रिवेंटिव डिटेंशन (एहतियाती हिरासत) के आदेश को रद्द कर दिया और उत्तर प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने संभल के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा अक्टूबर 2025 में जारी हिरासत आदेश को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि राज्य अधिकारियों द्वारा बताए गए कबूलनामे के आधार पर किसी नागरिक को सिर्फ उसी वजह से प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता.

बेंच ने क्या कहा?

बेंच ने इस केस की सुनवाई के दौरान कहा कि अधिकारियों ने हिरासत की शक्ति का गलत इस्तेमाल किया. हिरासत लेने वाले अधिकारियों ने सही तथ्यों पर विचार नहीं किया. 13 अक्टूबर 2025 को जारी हिरासत आदेश रद्द किया जाता है और राज्य पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. यह फैसला मुल्ला अफरोज की याचिका पर आया, जिन्हें 24 नवंबर 2024 को संभल की शाही जामा मस्जिद के कोर्ट-ऑर्डर सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद हिरासत में लिया गया था. यह सर्वे हिंदू याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर एक मुकदमे के तहत आदेशित किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद एक मंदिर के ऊपर बनाई गई थी. इसके बाद हुई झड़पों में चार लोगों की मौत हो गई थी.

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वकील ने क्या कहा?

अफरोज की ओर से दिव्येश प्रताप सिंह वकील के तौर पर पेश हुए थे. उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता को प्रताड़ित किया गया और फर्जी एनकाउंटर की धमकी देकर पुलिस के सामने कबूलनामा देने के लिए मजबूर किया गया. पुलिस ने घटना के लगभग 54 दिन बाद अफरोज की गिरफ्तारी दिखाई और पुलिस कस्टडी में कथित कबूलनामे के आधार पर ही उसे फंसाया. उन्होंने कहा कि पुलिस ने उससे .32 बोर की पिस्तौल बरामद करने का भी दावा किया था.

लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार, जिस व्यक्ति की हत्या का आरोप याचिकाकर्ता पर था, उसकी मौत .315 बोर के हथियार से लगी चोटों के कारण हुई थी. जब अफरोज हिरासत में थे, तब संभल के डीएम ने एनएसए, 1980 की धारा 3(2) के तहत हिरासत का आदेश पारित किया. इस आदेश को राज्य सरकार ने मंजूरी दी और हिरासत आदेश को चुनौती देने वाली अफरोज की अर्जियों को केंद्र सरकार सहित अधिकारियों ने खारिज कर दिया.

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