ISC result: सुल्तानपुर की बेटी वंशिका सिंह ने रचा इतिहास, ISC बोर्ड में 98.50% अंक हासिल कर बढ़ाया प्रदेश का मान

Vanshika Singh ISC result: सुल्तानपुर जनपद की होनहार छात्रा वंशिका सिंह ने आईएससी बोर्ड परीक्षा में 98.50 प्रतिशत अंक हासिल कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है. उनकी इस शानदार सफलता ने न सिर्फ जिले बल्कि पूरे प्रदेश को गौरवान्वित किया है. वंशिका की उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है.

पहले भी दिखा चुकी हैं प्रतिभा का दम

वंशिका ने इससे पहले हाईस्कूल परीक्षा में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था. लगातार दूसरी बड़ी सफलता हासिल कर उन्होंने यह साबित कर दिया कि निरंतर मेहनत और अनुशासन से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं. वंशिका सिंह, उच्च न्यायालय लखनऊ के शासकीय अधिवक्ता एवं कुड़वार ब्लॉक के देवलपुर गांव निवासी डॉ. बी.के. सिंह की पुत्री हैं. परिवार के सहयोग और शिक्षा के प्रति समर्पण ने उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

मेहनत, लगन और अनुशासन की मिसाल

वंशिका की सफलता इस बात का उदाहरण है कि कठिन परिश्रम, समर्पण और सही दिशा में प्रयास करने से किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है. उनकी इस उपलब्धि से अन्य छात्र-छात्राओं को भी प्रेरणा मिल रही है. वंशिका की इस ऐतिहासिक सफलता पर रामबरन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विभारपुर, जयसिंहपुर सुलतानपुर में सम्मान समारोह आयोजित किया गया. कार्यक्रम में शिक्षकों और गणमान्य नागरिकों ने उनकी उपलब्धि को जिले के लिए गौरव का क्षण बताया.

प्रबंधक ने किया सम्मानित

कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्रबंधक अजय कुमार सिंह ने की. उन्होंने वंशिका को सम्मानित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की और उनकी सफलता को अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत बताया. इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी संजय सिंह, इंचार्ज प्राचार्य अजय कुमार त्रिपाठी, डॉ. जी.के. सिंह, डॉ. सिंधु लता त्रिपाठी, अमर बहादुर वर्मा और निदेशक अमर प्रताप सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे. सभी ने वंशिका और उनके परिवार को बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

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