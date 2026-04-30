Home > उत्तर प्रदेश > ISC result: सुल्तानपुर की बेटी वंशिका सिंह ने रचा इतिहास, ISC बोर्ड में 98.50% अंक हासिल कर बढ़ाया प्रदेश का मान

ISC result: सुल्तानपुर की बेटी वंशिका सिंह ने रचा इतिहास, ISC बोर्ड में 98.50% अंक हासिल कर बढ़ाया प्रदेश का मान

Vanshika Singh ISC result: सुल्तानपुर की छात्रा वंशिका सिंह ने आईएससी बोर्ड परीक्षा में 98.50% अंक प्राप्त कर जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है. उनकी इस सफलता पर सम्मान समारोह आयोजित कर उन्हें सम्मानित किया गया. वंशिका की उपलब्धि मेहनत, अनुशासन और लगन का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो अन्य छात्रों के लिए प्रेरणास्रोत बनी है.

By: Ranjana Sharma | Published: April 30, 2026 4:56:20 PM IST

98.50% अंक के साथ वंशिका सिंह का शानदार प्रदर्शन
98.50% अंक के साथ वंशिका सिंह का शानदार प्रदर्शन


Vanshika Singh ISC result: सुल्तानपुर जनपद की होनहार छात्रा वंशिका सिंह ने आईएससी बोर्ड परीक्षा में 98.50 प्रतिशत अंक हासिल कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है. उनकी इस शानदार सफलता ने न सिर्फ जिले बल्कि पूरे प्रदेश को गौरवान्वित किया है. वंशिका की उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है.

पहले भी दिखा चुकी हैं प्रतिभा का दम

वंशिका ने इससे पहले हाईस्कूल परीक्षा में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था. लगातार दूसरी बड़ी सफलता हासिल कर उन्होंने यह साबित कर दिया कि निरंतर मेहनत और अनुशासन से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं. वंशिका सिंह, उच्च न्यायालय लखनऊ के शासकीय अधिवक्ता एवं कुड़वार ब्लॉक के देवलपुर गांव निवासी डॉ. बी.के. सिंह की पुत्री हैं. परिवार के सहयोग और शिक्षा के प्रति समर्पण ने उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

You Might Be Interested In

मेहनत, लगन और अनुशासन की मिसाल

वंशिका की सफलता इस बात का उदाहरण है कि कठिन परिश्रम, समर्पण और सही दिशा में प्रयास करने से किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है. उनकी इस उपलब्धि से अन्य छात्र-छात्राओं को भी प्रेरणा मिल रही है. वंशिका की इस ऐतिहासिक सफलता पर रामबरन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विभारपुर, जयसिंहपुर सुलतानपुर में सम्मान समारोह आयोजित किया गया. कार्यक्रम में शिक्षकों और गणमान्य नागरिकों ने उनकी उपलब्धि को जिले के लिए गौरव का क्षण बताया.

प्रबंधक ने किया सम्मानित

कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्रबंधक अजय कुमार सिंह ने की. उन्होंने वंशिका को सम्मानित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की और उनकी सफलता को अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत बताया. इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी संजय सिंह, इंचार्ज प्राचार्य अजय कुमार त्रिपाठी, डॉ. जी.के. सिंह, डॉ. सिंधु लता त्रिपाठी, अमर बहादुर वर्मा और निदेशक अमर प्रताप सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे. सभी ने वंशिका और उनके परिवार को बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

Disclaimer: The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.

Tags: sultanpur topper news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026

AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं...

April 16, 2026

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?

April 15, 2026

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026

कच्चा या पका पपीता, सेहत के लिए कौन है ज्यादा...

April 13, 2026
ISC result: सुल्तानपुर की बेटी वंशिका सिंह ने रचा इतिहास, ISC बोर्ड में 98.50% अंक हासिल कर बढ़ाया प्रदेश का मान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ISC result: सुल्तानपुर की बेटी वंशिका सिंह ने रचा इतिहास, ISC बोर्ड में 98.50% अंक हासिल कर बढ़ाया प्रदेश का मान
ISC result: सुल्तानपुर की बेटी वंशिका सिंह ने रचा इतिहास, ISC बोर्ड में 98.50% अंक हासिल कर बढ़ाया प्रदेश का मान
ISC result: सुल्तानपुर की बेटी वंशिका सिंह ने रचा इतिहास, ISC बोर्ड में 98.50% अंक हासिल कर बढ़ाया प्रदेश का मान
ISC result: सुल्तानपुर की बेटी वंशिका सिंह ने रचा इतिहास, ISC बोर्ड में 98.50% अंक हासिल कर बढ़ाया प्रदेश का मान