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Sultanpur News: पत्नी के सोने के बाद बनाता था गर्लफ्रेंड से संबंध, फिर शादी के 6 महीने में हो गया कांड

Sultanpur Crime: आदर्श सिंह ने शादी के बाद भी गर्लफ्रेंड से रिश्ता जारी रखा. इसकी जानकारी पत्नी को हुई तो वह विरोध करने लगी. एक दिन घर में हत्या कर दी.

By: JP Yadav | Published: September 4, 2026 2:18:11 PM IST

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Sultanpur News: पत्नी के सोने के बाद बनाता था गर्लफ्रेंड से संबंध, फिर शादी के 6 महीने में हो गया कांड


पूर्वी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में पत्नी ने खूबसूरत युवती से संबंध बनाने का विरोध किया तो वह पत्नी से खफा रहने लगा. एक दिन पति के अवैध-संबंध का विरोध करने पर उसने साथियों के साथ मिलकर नवविवाहिता की हत्या कर दी. पुलिस ने जांच की कड़ी में सबूतों और लोगों के बयानों के आधार पर महिला की हत्या में पति, प्रेमिका समेत 3 पर मामला दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. 

पूरा मामला जिले के चांदा कोतवाली क्षेत्र का है. बुधवार (02 सितंबर, 2026) की रात को महिला का शव घर के बरामदे में लगे पंखे से दुपट्टे के फंदे के सहारे लटका मिला था.  शादी के बाद महिला करीब 6 दिन पहले ही मायके से ससुराल आई थी. शुरुआत में यह मामला आत्महत्या का मामला लग रहा था, लेकिन मायके पक्ष के लोगों ने हत्या की आशंका जताई थी.

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भाई का आरोप, जीजा के गैर युवती से संबंध

जान गंवाने वाली नवविवाहिता के भाई अर्जुन सिंह के अनुसार, बहन की शादी 11 मार्च 2026 को आदर्श सिंह से हुई थी. वह भदोही जिले के ऊंज क्षेत्र के रोही गांव के रहने वाले हैं. अर्जुन सिंह का कहना है कि शादी के बाद से ही आदर्श सिंह के प्रिया मौर्य नाम की महिला से संबंध थे. उनकी बहन ने पति के संबंधों का विरोध किया. आरोप है कि इसके बाद उसे जान से मारने की धमकियां मिलने लगीं. अर्जुन सिंह का दावा है कि प्रिया मौर्य लगातार मोबाइल फोन के जरिए उनकी बहन को धमकी दे रही थी. जांच के आधार पर पुलिस ने पति आदर्श सिंह, उसकी प्रेमिका प्रिया मौर्य और एक अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया.  

मायके पक्ष के लोगों का कहना है कि पति आदर्श सिंह ने शादी के बाद भी जानबूझकर गर्लफ्रेंड से प्रिया मौर्य से नाता नहीं तोड़ा. वह लगातार उसके संपर्क में रहा. यहां तक कि आदर्श अपनी गर्लफ्रेंड का घर पर ही  बुला लेता. यहां तक कि दोनों एक-दूसरे के घरों में जाकर अवैध संबंध बनाते थे.  

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Tags: UP News
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