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Video: ‘जय श्री राम’ का नारा लगाने के बावजूद मुस्लिम युवकों को पीटा, दी भद्दी-भद्दी गालियां; दबंगों ने जमकर लगाए ठहाके

Sultanpur Viral Video: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा मुस्लिम युवकों को पीटने का वीडियो सामने आया है. पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है.

By: Sohail Rahman | Published: June 11, 2026 7:46:51 PM IST

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मुस्लिम युवकों को पीटा, लगवाए जय श्री राम के नारे
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मुस्लिम युवकों को पीटा, लगवाए जय श्री राम के नारे


Sultanpur Viral Video: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें कुछ युवकों द्वारा बाइक पर जा रहे युवकों को रोककर मारपीट किया जा रहा है. इसके अलावा, युवकों पर जय श्री राम के नारे लगवाने के लिए जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सुल्तानपुर पुलिस का बयान सामने आया है.

पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि सोशल मीडिया पर चल रहे एक वीडियो में कुछ लोगों द्वारा अन्य समुदाय के युवकों को मारा-पीटा तथा उनके साथ अनुचित व्यवहार किया जा रहा है. इस वीडियो का थाना चांदा, जनपद सुल्तानपुर पुलिस द्वारा संज्ञान में लिया गया है तथा इसकी जांच की गई है. यह वीडियो थाना क्षेत्र के परमापुर का पाया गया है. इसमें 2 लोगों को चिन्हित कर लिया गया है. तथा उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर लिया गया है. आरोपियों को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कहा?

वीडियो के सामने आने के बाद इस पूरे मामले पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की प्रतिक्रिया सामने आई है. दरअसल, उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखते हुए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले को हेट क्राइम बताया है.



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पीड़ित ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर पीड़ित का बयान सामने आया है. जिसमें पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने न सिर्फ़ उनके साथ मारपीट की, बल्कि उनके पास मौजूद नकदी और सामान भी छीन लिया. घटना के बाद दोनों युवक बुरी तरह डरे हुए थे और काफी समय तक शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाए.

क्या है पूरा मामला?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रतापगढ़ ज़िले के देवसरा पुलिस स्टेशन इलाके के रायगंज निवासी आफताब आलम, सुल्तानपुर के दोस्तपुर निवासी अपने रिश्तेदार मोहम्मद जीशान के साथ किसी काम से सुल्तानपुर आए थे. वे कुछ सामान खरीदने के लिए ढकवा बाज़ार जा रहे थे. आफताब का आरोप है कि रास्ते में घात लगाकर बैठे कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया. उनके साथ बदसलूकी की गई और कथित तौर पर धार्मिक नारे लगाने का दबाव डाला गया. पीड़ित के अनुसार, डर और दबाव के कारण उन्होंने नारे तो लगा दिए, लेकिन आरोपियों ने उन्हें जाने नहीं दिया और गालियां देते हुए मारपीट जारी रखी.

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वायरल वीडियो और उपलब्ध जानकारी के आधार पर आफताब आलम ने सक्षम पांडे, कमल, चंदन और सूरज राजा समेत अन्य लोगों पर घटना में शामिल होने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि इस पूरी घटना में तीन अन्य अज्ञात लोग भी शामिल थे. पीड़ित का दावा है कि मारपीट के दौरान आरोपियों ने उनसे एक ड्रिल मशीन और लगभग ₹25,000 नकद छीन लिए. साथ ही, पूरी घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया.

Tags: crime newsUP News
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