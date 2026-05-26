Home > उत्तर प्रदेश > UP: प्रेमी के साथ भाग गई लड़की तो पिता ने दे दी जान, वापस लौटी और तेरहवीं तक घर में रही, फिर बॉयफ्रेंड के साथ…

UP: प्रेमी के साथ भाग गई लड़की तो पिता ने दे दी जान, वापस लौटी और तेरहवीं तक घर में रही, फिर बॉयफ्रेंड के साथ…

Sultanpur News: पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लड़की को बरामद कर लिया. लड़की ने मां के साथ जाने से इनकार कर दिया, तो उसे वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है. आगे की कार्रवाई जारी है.

By: Hasnain Alam | Published: May 26, 2026 8:02:52 PM IST

सुल्तानपुर कपल
सुल्तानपुर कपल


UP News: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. एक महिला ने तीन दिन पहले पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि गांव का ही युवक उसकी बेटी को बार-बार भगा ले जाता है. तहरीर में महिला ने युवक पर यह भी आरोप लगाया है कि उसने मेरे पति को उसने जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली.

महिला ने तहरीर में कहा कि लड़की अभी भी युवक के साथ है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लड़की को बरामद कर लिया. लड़की ने मां के साथ जाने से इनकार कर दिया, तो उसे वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है.

You Might Be Interested In

लड़की को कई बार भगाकर ले जाने का कोटेदार पर आरोप

पुलिस ने कटावा के अवनीश सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. महिला ने आरोप लगाया है कि मेरी 17 साल बेटी को कोटेदार कई बार भगाकर ले जा चुका है. बीते 18 मई को पति की तेरहवीं के बाद भी उसकी बेटी को कोटेदार भगा ले गया है.

आरोप है कि पहले भी उसके पति ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी थी. पुलिस से शिकायत करने पर कोटेदार युवक ने उसके पति को जान से मारने की धमकी दी थी. महिला का आरोप है कि इसी वजह से उसके पति ने सात मई को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी.

लड़की को बरामद कर वन स्टॉप सेंटर में रखा गया

पुलिस ने बताया कि लड़की को बरामद कर वन स्टॉप सेंटर में रखा गया. जल्द ही लड़की का मेडिकल कराकर न्यायालय में बयान कराया जाएगा. न्यायालय के आदेश पर दर्ज मुकदमे में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि इन दिनों देश के अलग-अलग हिस्सों से प्रेम प्रसंग में हत्या-आत्महत्या से लेकर कई तरह के सननीखेज मामले सामने आ रहे हैं. 

Tags: Sultanpur NewsUP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में खाली पेट गर्म या ठंडा कौन सा पानी...

May 26, 2026

एवोकाडो खाने के 5 फायदे

May 26, 2026

मोटापे के दुश्मन हैं ये 6 आयुर्वेदिक ड्रिंक्स; तुरंत करें...

May 26, 2026

लू के थपेड़ों से बचाएंगे एक्सपर्ट के ये समर डाइट...

May 26, 2026

बालों को हेल्दी रखने के लिए कौन से फल खाएं?

May 26, 2026

गर्मी में ‘भट्टी’ बन जाते हैं भारत के ये टॉप...

May 25, 2026
UP: प्रेमी के साथ भाग गई लड़की तो पिता ने दे दी जान, वापस लौटी और तेरहवीं तक घर में रही, फिर बॉयफ्रेंड के साथ…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP: प्रेमी के साथ भाग गई लड़की तो पिता ने दे दी जान, वापस लौटी और तेरहवीं तक घर में रही, फिर बॉयफ्रेंड के साथ…
UP: प्रेमी के साथ भाग गई लड़की तो पिता ने दे दी जान, वापस लौटी और तेरहवीं तक घर में रही, फिर बॉयफ्रेंड के साथ…
UP: प्रेमी के साथ भाग गई लड़की तो पिता ने दे दी जान, वापस लौटी और तेरहवीं तक घर में रही, फिर बॉयफ्रेंड के साथ…
UP: प्रेमी के साथ भाग गई लड़की तो पिता ने दे दी जान, वापस लौटी और तेरहवीं तक घर में रही, फिर बॉयफ्रेंड के साथ…