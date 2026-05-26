UP: प्रेमी के साथ भाग गई लड़की तो पिता ने दे दी जान, वापस लौटी और तेरहवीं तक घर में रही, फिर बॉयफ्रेंड के साथ…

UP News: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. एक महिला ने तीन दिन पहले पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि गांव का ही युवक उसकी बेटी को बार-बार भगा ले जाता है. तहरीर में महिला ने युवक पर यह भी आरोप लगाया है कि उसने मेरे पति को उसने जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली.

महिला ने तहरीर में कहा कि लड़की अभी भी युवक के साथ है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लड़की को बरामद कर लिया. लड़की ने मां के साथ जाने से इनकार कर दिया, तो उसे वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है.

लड़की को कई बार भगाकर ले जाने का कोटेदार पर आरोप

पुलिस ने कटावा के अवनीश सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. महिला ने आरोप लगाया है कि मेरी 17 साल बेटी को कोटेदार कई बार भगाकर ले जा चुका है. बीते 18 मई को पति की तेरहवीं के बाद भी उसकी बेटी को कोटेदार भगा ले गया है.

आरोप है कि पहले भी उसके पति ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी थी. पुलिस से शिकायत करने पर कोटेदार युवक ने उसके पति को जान से मारने की धमकी दी थी. महिला का आरोप है कि इसी वजह से उसके पति ने सात मई को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी.

लड़की को बरामद कर वन स्टॉप सेंटर में रखा गया

पुलिस ने बताया कि लड़की को बरामद कर वन स्टॉप सेंटर में रखा गया. जल्द ही लड़की का मेडिकल कराकर न्यायालय में बयान कराया जाएगा. न्यायालय के आदेश पर दर्ज मुकदमे में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि इन दिनों देश के अलग-अलग हिस्सों से प्रेम प्रसंग में हत्या-आत्महत्या से लेकर कई तरह के सननीखेज मामले सामने आ रहे हैं.