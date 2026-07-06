दारोगा ने ट्रक चालक के चुराए पैसे, पकड़े जाने पर हुई पिटाई; पूरे पुलिस महकमे को किया शर्मसार! जानें पूरी खबर

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में न्यायालय सुरक्षा में तैनात दरोगा गिरीश मिश्रा ने एक ट्रक चालक के 20 हजार रुपये चोरी कर लिए. दरोगा के कम वेतन और अधिक खर्चों को इस घटना का कारण बताया गया है. न्यायालय सुरक्षा में तैनात दरोगा गिरीश मिश्रा ने एक ट्रक चालक के 20 हजार रुपये चुरा लिए. इस घटना के बाद ट्रक चालक ने दरोगा को बीच सड़क पर जमकर पीटा. बाद में दरोगा को पुलिस के हवाले कर दिया गया.

चालक महेश का दावा है कि उसने दरोगा की वर्दी के अंदर से अपने 20 हजार रुपये बरामद कर लिए. इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो कुछ ही देर में मारपीट तक पहुंच गई. गुस्साए चालक ने दरोगा का गिरेबान पकड़ लिया और उसे कई थप्पड़ जड़ दिए.

क्या है पूरा मामला

दरोगा गिरीश मिश्रा वर्दी पहनकर घाटमपुर से हमीरपुर के लिए एक ट्रक पर सवार हुए थे. उनकी वेतन कम होने और खर्चे ज्यादा होने की बात सामने आई है. इसी वजह से उन्होंने ट्रक चालक के पैसे चुराए. चोरी के बाद दरोगा ट्रक से उतरकर भागने लगा.

ट्रक चालक ने किया पीछा

इस बाबत पैसे चोरी होने के बाद जब ट्रक ड्राईवर ने दारोगा को रोकने की कोशिश की तो वो भागने लगा. ट्रक चालक ने उसका पीछा किया और उसे धर दबोचा. जेब तलाशी करने पर दारोगा के पास से 20 हजार रूपये बरामद हो गये.

दारोगा को पीटने के बाद किया पुलिस के हवाले

पैसे मिलने के बाद ट्रक चालक ने दारोगा को रोड पर जमकर पीटा. राहगीर भी इस घटना की निंदा करते नजर आए. इन सब हाई वोल्टेज ड्रामें के बीच पुलिस वाले ने बताया कि उसकी तनख्वाह कम होने के कारण उसे इस तरह का निंदनीय कृत्य करना पड़ा. फिलहाल दारोगा को पुलिस के हवाले कर दिया गया है. आरोपी दरोगा को निलंबित कर जांच शुरू कर दी गई है. प्रशासन मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया हैं.