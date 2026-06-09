Home > उत्तर प्रदेश > 46 साल पहले कचहरी में घुसकर बरसाई थी गोलियां, कर दी छात्र की हत्या; तीन बार बने विधायक, जानिए कौन है ये गैंगस्टर

46 साल पहले कचहरी में घुसकर बरसाई थी गोलियां, कर दी छात्र की हत्या; तीन बार बने विधायक, जानिए कौन है ये गैंगस्टर

Vijay Mishra: उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से पूर्व विधायक और गैंगस्टर विजय मिश्रा ने महज 23 वर्ष की उम्र में कचहरी में घुसकर एक छात्र की हत्या कर दी थी. इसके बाद वह चार बार विधायक बने. अब करीब 46 साल बाद उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 9, 2026 4:57:27 PM IST

गैंगस्टर और पूर्व विधायक विजय मिश्रा
गैंगस्टर और पूर्व विधायक विजय मिश्रा


प्रयागराज की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा को 46 साल पुराने मर्डर केस में कठोर उम्रकैद की सजा सुनाई है. विजय मिश्रा को 46 साल से लंबित हत्याकांड मामले में यह सजा सुनाई गई है. जानिए विजय मिश्रा कैसे हत्या करने के बाद तीन बार विधायक बना. इतना ही नहीं, कहा जाता है कि एक बार तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव उन्हें बचाने के लिए पुलिस के सामने से ही हेलीकॉप्टर से उठा लिया था और पुलिस देखती रह गई थी. 

1980 में कोर्ट परिसर के अंदर कर दी थी हत्या

46 साल पहले जब विजय मिश्रा मात्र 23 वर्ष उस वक्त का ये हत्याकांड का मामला है. 11 फरवरी, 1980 को 35 वर्षीय प्रकाश नारायण पांडे की की प्रयागराज कोर्ट परिसर के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. 

पांच अन्य लोग भी घायल हुए थे

यूनिवर्सिटी के छात्र प्रकाश नारायण पांडे अपने खिलाफ दर्ज एक मामले में जमानत लेने के लिए ज़िला अदालत आए थे. संतराम और बलराम के साथ उनकी पुरानी दुश्मनी थी. आरोप है कि संतराम, बलराम, विजय मिश्रा और जीत नारायण ने उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी. गोलीबारी के दौरान पांच अन्य लोगों को भी गोली लगी थी.

चार बार बने विधायक

बाहुबली नेता विजय मिश्रा लगभग दो दशकों तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रभावशाली चेहरा रहे. हत्या करने के बावजूद वह भदोही जिले की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से लगातार चार बार विधायक चुने गए. वर्ष 2002, 2007 और 2012 के विधानसभा चुनाव उन्होंने समाजवादी पार्टी (सपा) के टिकट पर जीते और लगातार तीन कार्यकाल तक विधानसभा पहुंचे. इसके बाद 2017 में सपा से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने निषाद पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीत दर्ज कर चौथी बार विधायक बने. हालांकि, 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने फिर से ज्ञानपुर सीट से किस्मत आजमाई, लेकिन इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा. इस तरह 2002 से 2022 तक उनका राजनीतिक सफर उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी चर्चित रहा.

जब मुलायम सिंह यादव ने की मदद

एक और किस्सा चर्चित है, जब साल 2009 में उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी और पुलिस बाहुबली विजय मिश्रा को गिरफ्तार करने की फिराक में थी. एक जनसभा के दौरान विजय मिश्रा सीधे मंच पर पहुंचे और अपनी पत्नी के सिंदूर का वास्ता देकर मुलायम सिंह से खुद को बचाने की गुहार लगाई. मुलायम सिंह ने उन्हें पुलिस के सामने ही अपने हेलीकॉप्टर में बिठाया और वहां से उड़ा ले गए, जबकि पुलिस नीचे देखती रह गई.

Tags: crime newsVijay Mishra
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