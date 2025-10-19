थाने पहुंचा आम शख्स, निकला खास, इंस्पेक्टर ने तुरंत किया सलाम

UP News: उत्तर प्रदेश के बागपत में शहर के पुलिस थाने में अचानक एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखकर पूरा थाना दंग रह गया. थाने का स्टाफ अपनी कुर्सियों पर बैठा था. किसी को अंदाज़ा नहीं था कि उनका ये दिन आएगा. तभी गेट से एक काली अपाची बाइक की आवाज गूंजी. काली टी-शर्ट काली जींस और काला हेलमेट पहने एक शख्स थाने में दाखिल हुआ. अपनी कुर्सियों पर बैठे इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर और कांस्टेबल उस समय हैरान रह गए जब बाइक सवार शख्स ने अपना हेलमेट उतार दिया. दरअसल बाइक पर सवार शख्स सादे कपड़ा में पुलिस अधीक्षक सूरज राय थे. जो इस अनोखे अंदाज में शहर की सुरक्षा व्यवस्था का मुआयना करने निकले थे. इंस्पेक्टर वीरेंद्र राणा तुरंत खड़े हुए और सलामी दी. थाने में मौजूद बाकी पुलिसवालों के पसीने छूट गए और वे इधर-उधर भागने लगे.

आचानक पहुंचा एसपी

एसपी सूरज राय ने तुरंत सख्त निर्देश जारी करना शुरू कर दिया. उन्होंने देखा कि शहर के कई अहम बैरियर हटा दिए गए थे. कई जगह पर पुलिस तैनात नहीं थी और सुरक्षा में कई खामियां थी. उन्होंने कहा कि जहां बैरियर होने चाहिए थे. वहां से हटा दिए गए थे. “मुझे पूरे बाज़ार का निरीक्षण करना था, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा” सभी आभूषण दुकानों के आसपास तुरंत पुलिस तैनात करें. लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

थाने में मौजूद हर कोई हैरान था. पुलिस अधीक्षक ने पूरे थाने और बाज़ार का निरीक्षण किया. जिससे सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई. थाने में निर्देश देने के बाद एसपी सूरज राय ने अपनी बाइक स्टार्ट की हेलमेट पहना और निकल पड़े. उनके अनोखे अंदाज ने पूरे थाने के स्टाफ को हैरान कर दिया.

पुलिसकर्मियों को लगाई फटकार

इस औचक निरीक्षण का उद्देश्य त्योहार के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा लेना था. पुलिस अधीक्षक ने शहर के आभूषण दुकान बाज़ार और संवेदनशील इलाके में पुलिस की तैनाती का निरीक्षण किया. वह बिना वर्दी बिना सरकारी गाड़ी और बिना किसी एस्कॉर्ट के अपनी बाइक पर निकल पड़े. उनके इस कृत्य का एक वीडियो वायरल हो रहा है. हालांकि यह पहली बार नहीं था जब एसपी सूरज राय ने “अंडरकवर ऑपरेशन” किया हो. इससे पहले उन्होंने आधी रात को सादे कपड़ों में सड़कों पर सुरक्षा का निरीक्षण किया था और ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों को फटकार लगाई थी.