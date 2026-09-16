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सरकार बनते ही सीएम कोटे से बनाऊंगा IAS…महिला की खूबसूरती पर फिसला सपा नेता, वॉट्सऐप चैट वायरल

SP Leader Chat Viral: मथुरा के स्थानीय सपा नेता डॉ. राजन रिजवी ने एक महिला को वॉट्सऐप पर मैसेज भेजा. जिसमें उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनते ही सीएम कोटे से आईएएस बनाऊंगा. इसके बाद आरएलडी नेता ने तीखा हमला बोला है.

By: Sohail Rahman | Published: September 16, 2026 10:26:37 AM IST

सपा नेता का वॉट्सऐप चैट वायरल
सपा नेता का वॉट्सऐप चैट वायरल


SP Leader Whatsapp Chat Viral: सोशल मीडिया पर एक वॉट्सऐप चैट काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें सपा नेता डॉ. राजन रिजवी एक महिला को मैसेज भेजता है कि सपा सरकार बनते ही सीएम कोटे से IAS बनाऊंगा. वायरल हो रहे चैट के स्क्रीनशॉट में आगे लिखा है कि मैडम नमस्ते, मेरे शब्दों से अगर आपका दिल दुखा है तो मैं आपसे माफी मांगता हूं. वैसे मैंने कोई ऐसी बात नहीं कि जो मर्यादा के खिलाफ हो, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं कि आप एक एक्स्ट्रा औड़ा वाली महिला है. खूबसूरत होने के साथ-साथ आपकी सीरत भी बहुत अच्छी है. आप अपने काम में माहिर है. यानी आप एक कम्प्लीट महिला है.

आपकी पर्सनलेटी पर आपकी ये जॉब अच्छी नहीं लगती है, अगर भविष्य में राजनीति में आगे जाता हूं और सपा की सरकार बनती है तो मैं आपको मुख्यमंत्री के कोटे से डेपूटेशन के आधार पर आईएएस बनाने की कोशिश करूंगा. उम्मीद करता हूं कि आप मेरे प्रति दिल में पॉजिटिव वाइब्स रखेंगी और मुझे ब्लेसिंग देंगी.

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आरएलडी नेता ने सपा पर किया प्रहार

इस चैट के सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी भूचाल आ गया है. इसके बाद राष्ट्रीय लोक दल (RLD) ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए तीखा हमला बोला. इस मामले पर राष्ट्रीय लोक दल के वरिष्ठ नेता रोहित अग्रवाल का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने सपा की राजनीतिक संस्कृति और कार्यशैली पर कड़े सवाल खड़े किए हैं. कहा कि अभी तो प्रदेश में सपा की सरकार आई भी नहीं है, तब इनके नेताओं का यह हाल है! अगर गलती से इनकी सरकार बन गई तो ये लोग क्या करेंगे?

इसके अलावा, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रशासनिक सेवाओं (IAS) की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और संवैधानिक प्रक्रियाओं से होती है, लेकिन सपा नेता इसे अपने राजनीतिक रसूख से बांटने का दावा कर रहे हैं.



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सपा बैकफुट पर

बिना किसी प्रशासनिक आधार के सीधे ‘चीफ मिनिस्टर से कहकर डेपुटेशन पर IAS बनवाने’ के इस अजीबो-गरीब दावे के बाद समाजवादी पार्टी बैकफुट पर है. विपक्षी दल इस मामले को प्रशासनिक गरिमा के अनादर और महिलाओं को राजनीतिक प्रलोभन देने के आरोप से जोड़कर सपा को घेर रहे हैं.

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Tags: home-hero-pos-5UP News
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