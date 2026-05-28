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सपा नेता की मोहब्बत बनी मुसीबत, अपनी ही पार्टी की महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष  संग आपत्तिजनक हालत में पकड़ाए,जमकर चले लात-घुसे

Chandauli Viral News: चंदौली के मुगलसराय में सपा की महिला नेता को पार्टी के ही एक नेता के साथ कथित आपत्तिजनक हालत में पकड़े जाने के बाद बड़ा हंगामा हो गया. नेता की पत्नी और परिजनों ने महिला नेता की पिटाई कर दी, जिससे वह घायल हो गईं. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 28, 2026 5:23:41 PM IST

सपा नेता की मोहब्बत बनी मुसीबत, अपनी ही पार्टी की महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष  संग आपत्तिजनक हालत में पकड़ाए,जमकर चले लात-घुसे


Chandauli  SP leader Viral News: उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से समाजवादी पार्टी से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी. मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में सपा की एक महिला नेता को पार्टी के ही दूसरे नेता के साथ कथित तौर पर आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया गया.
 
बताया जा रहा है कि इस दौरान मौके पर पहुंचे नेता के परिजनों ने जमकर हंगामा किया. विवाद इतना बढ़ गया कि महिला नेता के साथ मारपीट भी हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.

 पत्नी बच्चों के साथ पहुंची, फिर बढ़ गया विवाद

स्थानीय लोगों के मुताबिक, मामला उस समय बिगड़ा जब सपा नेता प्यारे लाल यादव की पत्नी अपने बच्चों के साथ मौके पर पहुंच गईं. वहां का दृश्य देखकर परिवार के लोग भड़क उठे और देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई.आरोप है कि महिला नेता की जमकर पिटाई की गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं. घटना के बाद आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए और इलाके में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

 अस्पताल में भर्ती कराई गई महिला नेता

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. घायल सपा महिला जिलाध्यक्ष गार्गी पटेल  को इलाज के लिए पीडीडीयू नगर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है.पुलिस कुछ लोगों को पूछताछ के लिए चौकी भी ले गई है. फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है.

 राजनीतिक गलियारों में तेज हुई चर्चा

चूंकि मामला समाजवादी पार्टी से जुड़े नेताओं का है, इसलिए यह घटना अब राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गई है. पार्टी के कई कार्यकर्ता और नेता इस मामले पर खुलकर बोलने से बच रहे हैं, लेकिन अंदरखाने इस घटना को लेकर काफी हलचल बताई जा रही है.कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा सकती हैं. वहीं कुछ नेताओं ने इसे निजी मामला बताते हुए ज्यादा टिप्पणी करने से इनकार किया है.

 पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में सभी पक्षों के बयान लिए जाएंगे. घटना से जुड़े हर पहलू की जांच की जा रही है और उसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी.फिलहाल गांव में इस घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं और लोग पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं.

Tags: chandauli newsPyare Lal Yadav controversySamajwadi Party latest controversySP leader viral news
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