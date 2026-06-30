Home > उत्तर प्रदेश > सपा में बड़ा फेरबदल! कमाल अख्तर ने चीफ व्हिप पद से दिया इस्तीफा, अब किसे मिलेगी जिम्मेदारी? क्या रुचि वीरा की शिकायत पड़ी भारी?

सपा में बड़ा फेरबदल! कमाल अख्तर ने चीफ व्हिप पद से दिया इस्तीफा, अब किसे मिलेगी जिम्मेदारी? क्या रुचि वीरा की शिकायत पड़ी भारी?

SP Internal Conflict: समाजवादी पार्टी के MLA कमाल अख्तर ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के चीफ व्हिप के पद से इस्तीफा दे दिया है. वह मुरादाबाद की कांठ सीट से विधायक हैं. उनके इस्तीफे से समाजवादी पार्टी विधायक दल में फेरबदल शुरू हो गया है.

By: Shristi S | Published: June 30, 2026 4:52:36 PM IST

कमाल अख्तर ने सपा चीफ व्हिप पद से दिया इस्तीफा
कमाल अख्तर ने सपा चीफ व्हिप पद से दिया इस्तीफा


Kamal Akhtar Resignation: समाजवादी पार्टी के MLA कमाल अख्तर ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के चीफ व्हिप के पद से इस्तीफा दे दिया है. वह मुरादाबाद की कांठ सीट से विधायक हैं. उनके इस्तीफे से समाजवादी पार्टी विधायक दल में फेरबदल शुरू हो गया है.

MP रुचि वीरा से उनकी अनबन के बाद, हाईकमान ने लखनऊ में एक मीटिंग बुलाई और आज उनके इस्तीफे की खबर सामने आई. इससे पहले, मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के असेंबली व्हिप थे, जिन्होंने क्रॉस-वोटिंग करके पार्टी छोड़ दी थी और अब BJP सरकार में मंत्री हैं.

You Might Be Interested In

अब कौन बनेगा अगला सपा चीफ व्हिप?

अपने पद से इस्तीफा देने के बाद, कमाल अख्तर ने कहा कि उन्होंने अखिलेश यादव के कहने पर इस्तीफा दिया. उनके आदेश मेरे लिए सबसे जरूरी हैं. बदलाव कुदरत का नियम है.

सूत्रों के मुताबिक, पार्टी सपा चीफ व्हिप के पद के लिए पीडीए चेहरे पर विचार कर ही है. माना जा रहा है कि इस बार कोई दलित या OBC नेता के अगले चीफ व्हिप बनने की संभावना है. इस लिस्ट में इंद्रजीत सरोज का नाम सबसे आगे चल रहा हैं.

क्या रुचि वीरा कमाल अख्तर पर भारी पड़ गईं?

समाजवादी पार्टी की MP रुचि वीरा के साथ विवाद ने समाजवादी पार्टी में उथल-पुथल मचा दी है. कमाल अख्तर के इस्तीफे के बाद, राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि क्या रुचि वीरा कमाल अख्तर पर भारी पड़ गई हैं. इससे रुचि वीरा परेशान थीं.

बता दें कि SP MP रुचि वीरा PDA मीटिंग में न बुलाए जाने से नाराज थीं. उन्होंने कमाल अख्तर की शिकायत अखिलेश यादव से की थी. कहा जा रहा है कि दोनों के बीच गुटबाजी है. रुचि वीरा को खुश करने के लिए अखिलेश यादव ने कमाल अख्तर के पर कतर दिए और दबाव में आकर कमाल अख्तर ने विधानसभा के चीफ व्हिप पद से इस्तीफा दे दिया.

Tags: akhilesh yadav newsSP
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सुकून की नींद के लिए आजमाईए 8 धांसू नुस्खे!

June 30, 2026

3 जुलाई को ये फिल्में हो रहीं रिलीज

June 30, 2026

कैसा रहा अविका गौर का चाइल्ड आर्टिस्ट से फिल्मों तक...

June 30, 2026

भारत के अरबपति 1 मिनट में कितना कमा लेते हैं?...

June 30, 2026

धुरंधर सिंगर जैस्मिन सैंडलस के कॉन्सर्ट की फैंस ने की...

June 29, 2026

Rivva Kishan: लुक्स में हीरोइनों को मात देती हैं रवि...

June 29, 2026
सपा में बड़ा फेरबदल! कमाल अख्तर ने चीफ व्हिप पद से दिया इस्तीफा, अब किसे मिलेगी जिम्मेदारी? क्या रुचि वीरा की शिकायत पड़ी भारी?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सपा में बड़ा फेरबदल! कमाल अख्तर ने चीफ व्हिप पद से दिया इस्तीफा, अब किसे मिलेगी जिम्मेदारी? क्या रुचि वीरा की शिकायत पड़ी भारी?
सपा में बड़ा फेरबदल! कमाल अख्तर ने चीफ व्हिप पद से दिया इस्तीफा, अब किसे मिलेगी जिम्मेदारी? क्या रुचि वीरा की शिकायत पड़ी भारी?
सपा में बड़ा फेरबदल! कमाल अख्तर ने चीफ व्हिप पद से दिया इस्तीफा, अब किसे मिलेगी जिम्मेदारी? क्या रुचि वीरा की शिकायत पड़ी भारी?
सपा में बड़ा फेरबदल! कमाल अख्तर ने चीफ व्हिप पद से दिया इस्तीफा, अब किसे मिलेगी जिम्मेदारी? क्या रुचि वीरा की शिकायत पड़ी भारी?