निखिल ने अपने ही पिता को क्यों मारी गोली? मां की आंखों के सामने ही किया कत्ल, गोली मारने के बाद फरार

Ghaziabad Murder Case: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मोदीनगर में कुछ दिनों पहले एक बेटे ने अपने पिता पर ही गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी थी. इस मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है. बता दें कि गाजियाबाद के हरिओम नेहरा का बड़ा बेटा निखिल पिता की 150 करोड़ की संपत्ति अपने नाम पर कराना चाहता था. उसके पिता के नाम पर सड़क किनारे की 75 बीघा एग्रीकल्चर लैंड थी. कहा जा रहा है कि निखिल शराब पीने का आदी था. वह धीरे-धीरे पिता की संपत्ति बर्बाद कर रहा था.

निखिल का मानना था कि बड़ा बेटा होने के नाते पूरी संपत्ति पर उसका अधिकार है. वो अपने पिता की 75 बीघा जमीन में से निखिल 6 बीघा कालोनी बनाकर बेचना चाहता था. वहीं उनका छोटा बेटा वहां रिसोर्ट बनाकर कारोबार करने के पक्ष में था लेकिन पिता इस जमीन को बेचना नहीं चाहता था.

घर पर बुलाई गई थी पंचायत

इसको लेकर अक्सर विवाद होता था. उसके पिता ने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माना, तो पिता ने रिश्तेदारों को बुलाया और घर पर पंचायत भी बुलाई गई. ये पंचायत आधी रात तक चली. इसके बाद रिश्तेदार निखिल को समझाकर वहां से जा चुके थे. एक बार फिर से परिवार में लड़ाई-झगड़े होने लगे थे. इसी बीच निखिल घर से बाहर गया और थोड़ी ही देर में शराब के नशे में वापस आया. परिवार में एक बार फिर से तल्खी होने लगी. वो अपने पिता पर नाराज हो रहा था.

पिता पर बरसा दीं 4 गोलियां

इसी बीच निखिल ने बाप पर पिस्टल निकाल ली. छोटे भाई और मां ने निखिल को रोकने की कोशिश की लेकिन निखिल नहीं माना और उसने अपनी मां की आंखों के सामने ही पिता पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं. उसने 4 गोलियां अपने पिता के शरीर में दाग दीं. इसके बाद वो मौके से फरार हो गया. आनन-फानन में सब हरिओम को लेकर एक निजी अस्पताल में पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. साथ ही अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबूत इकट्ठे किए और आरोपी को पकड़ने के लिए टीम गठित कर तलाश शुरू कर दी है.

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