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सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर की मौत! दहेज उत्पीड़न का हुई शिकार, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

लखनऊ में एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर मानसी ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. परिजनों का आरोप है कि वो महिला को दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे.

By: Deepika Pandey | Published: June 1, 2026 12:14:27 PM IST

लखनऊ में दहेज के लिए मौत
लखनऊ में दहेज के लिए मौत


Lucknow Dowry Murder Case: भोपाल में ट्विशा और ग्रेटर नोएडा में दीपिका नागर की हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि लखनऊ से श्वेता सिंह की मौत का मामला सामने आया है. अब यहां एक और नवविवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है. यहां सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर नवविवाहिता मानसी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. लखनऊ के सआदतगंज इलाके में एक युवती का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला. मृतका के परिजनों ने पति और ससुराल वालों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कार की मांग को लेकर मानसी की हत्या की है. 

सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर है महिला का पति

जानकारी के अनुसार, कानपुर के टीपी नगर बगाही इलाके के रहने वाले सुनील कुमार ने अपनी भतीजी की शादी लखनऊ के सआदतगंज निवासी सागर राजपूत से की थी. ये शादी 9 दिसंबर 2024 को हुई थी. सागर राजपूत और मानसी दोनों ही सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं. सागर के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 7.93 लाख फॉलोअर्स हैं. वहीं, मानसी भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी.

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शादी में किया गया लाखों का खर्चा

मानसी के परिवार वालों का कहना है कि उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से शादी की थी. इस शादी में उन्होंने लगभग 7 लाख रुपये कैश, घरेलू सामान और कीमती सामान दिए थे. हालांकि ससुराल वाले इसके बावजूद भी खुश नहीं थे. वे लोग शादी के बाद से ही कम दहेज देने के कारण लड़की को ताने देकर परेशान कर रहे थे. 

कार के लिए परेशान कर रहे थे ससुरालवाले

लड़की का पति सागर राजपूत, ससुर राजेश, ननद-ननदोई राजेश, अनु, बरखा समेत तमाम लोग बीते काफी दिनों से कार की मांग कर रहे थे. कार न देने के कारण वे उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे. मानसी ने अपने परिवार वालों को कई बार फोन कर बताया था कि उसे टॉर्चर किया जा रहा है. परिजन लखनऊ आए और घरवालों से बात की. कुछ दिनों तक तो सब सही रहा लेकिन फिर से वही चीजें शुरू कर दी गईं. 

पुलिस ने शुरू की जांच

शनिवार को मानसी के घरवालों को सूचना दी गई, जिसमें बताया गया कि उनकी बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. हालांकि मायकेवालों  का आरोप है कि कार न दिए जाने के कारण लड़की की हत्या कर दी गई और फिर उसे आत्महत्या का मामला बनाने के लिए उसके शव को फांसी के फंदे पर लटकाया गया. इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें: शवयात्रा निकाली, अंतिम संस्कार किया और फिर… पिता ने जिंदा बेटी का किया श्राद्ध, हैरान कर देगा मामलाd

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