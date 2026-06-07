प्रेमिका के साथ संबंध बनाकर किया प्रेग्नेंट, शादी की जिद पर युवक ने गला दबाकर की हत्या, फिर रख दिया सीमेंट का पिलर

Sitapur Murder Case: उत्तर प्रदेश के सीतापुर में गर्लफ्रेंड की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. बताया जा रहा है कि पुलिस ने मुख्य आरोपी विशाल पाल को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है. इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने कबूल किया कि उसने यह हत्या अपने प्रेम संबंध और युवती के गर्भवती होने की वजह से हुए झगड़े के कारण की थी. इसके अलावा, पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है.

पुलिस के मुताबिक, शनिवार को संदना थाने की एक टीम आरोपी विशाल पाल को घटना से जुड़े सबूत जुटाने के लिए ले जा रही थी. रामपुर मढ़िया गांव के रास्ते में लिप्टिस के बाग के पास आरोपी ने शौच का बहाना बनाकर पुलिस को चकमा देने की कोशिश की. आरोपी है कि उसने पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की.

पुलिस ने की जवाबी कार्रवाई

पुलिस ने आत्मरक्षा और गिरफ्तारी के लिए जवाबी कार्रवाई की. इस दौरान आरोपी विशाल पाल के पैर में गोली लग गई. घायल होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेज दिया. मिश्रिख क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण में हुई पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि मृतक मानसी के साथ उसके प्रेम संबंध थे. उनके अवैध संबंधों के कारण मानसी लगभग 3 महीने की गर्भवती हो गई थी.

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युवती की गला घोंटकर की हत्या

इसके अलावा, पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि 25 मई, 2026 को वह मानसी को अपनी मोटरसाइकिल पर सिधौली से लखनऊ के बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र में किसान पथ के पास एक सुनसान जगह पर ले गया. वहां शादी और साथ रहने को लेकर दोनों के बीच बहस हुई. गुस्से में आकर उसने मानसी की गला घोंटकर हत्या कर दी. पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद आरोपी ने पहचान मिटाने और सबूत खत्म करने के लिए मृतका के गले पर सीमेंट का खम्भा रख दिया. इसके बाद शव को घटनास्थल पर ही छोड़कर घर लौट आया ताकि किसी को शक न हो.

परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई थी दर्ज

गौरतलब है कि मानसी 25 मई से लापता थी, जिसके बाद उसके परिवार वालों ने संदना थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. बाद में लखनऊ के बख्शी का तालाब इलाके में उसका क्षत-विक्षत शव बरामद किया गया. मामले के सुलझने और आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है. इसके अलावा, पुलिस अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले से जुड़े सभी सबूत जुटाए जा रहे हैं और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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