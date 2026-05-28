Home > उत्तर प्रदेश > UP Crime: मां के बन गए थे परदेशी बाबा से अवैध संबंंध, बेटे ने उठाया खौफनाक कदम, जंगल ले गया और ठोक दीं 11 कीलें

UP Crime: मां के बन गए थे परदेशी बाबा से अवैध संबंंध, बेटे ने उठाया खौफनाक कदम, जंगल ले गया और ठोक दीं 11 कीलें

Sitapur Crime: सीतापुर में हुई परदेशी बाबा हत्याकांड का खुलासा हो गया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने तांत्रिक और मां के अवैध संबंध की वजह से उसकी हत्या की थी.

By: Hasnain Alam | Published: May 28, 2026 10:35:35 PM IST

सीतापुर परदेशी बाबा मर्डर केस
सीतापुर परदेशी बाबा मर्डर केस


UP Crime News: उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुई एक सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पूरा मामला जिले के संदना थाना क्षेत्र का है, जहां एक तांत्रिक की बेरहमी से गला रेतकर हत्या करने के बाद उसकी लाश के साथ ऐसी खौफनाक काम किया गया, जिसने हड़कंप मचा दिया था. हत्यारे ने तांत्रिक की हत्या करने के बाद उसकी रूह को कैद करने के अंधविश्वास में शव के अलग-अलग हिस्सों में 11 लोहे की कीलें ठोंक दी थीं.

पुलिस ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी को हत्या में इस्तेमाल चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया है. 13 मई को संदना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक घने जंगल में ग्रामीणों को एक अज्ञात बाबा का शव मिला था. शव की हालत देखकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था. मृतक का गला किसी धारदार हथियार से बुरी तरह रेता गया था.

You Might Be Interested In

परदेशी बाबा के रूप में हुई पहचान

साथ ही उसके पूरे शरीर पर जगह-जगह 11 बड़ी कीलें ठुकी हुई थीं. सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब शव की शिनाख्त कराई, तो उसकी पहचान लखनऊ जिले के मलिहाबाद निवासी सत्यनारायण यादव उर्फ ‘परदेशी बाबा’ के रूप में हुई, जो इलाके में झाड़-फूंक और तंत्र-मंत्र का काम करता था.

पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मुख्य आरोपी नागेंद्र को लखनऊ के मलिहाबाद रेलवे स्टेशन के पास से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ में आरोपी नागेंद्र ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि सत्यनारायण यादव उर्फ परदेशी बाबा पिछले कई सालों से उसकी मां का इलाज करने के बहाने उनके घर आता-जाता था.

तांत्रिक ने मां को अपने जाल में फंसा लिया था- आरोपी

नागेंद्र ने बताया कि धीरे-धीरे उसको शक हो गया कि तांत्रिक ने मां को अपने जाल में फंसा लिया है और दोनों के बीच अवैध संबंध बन चुके हैं. इसी बात से गुस्सा होकर उसने तांत्रिक को रास्ते से हटाने की साजिश रची.

साजिश के तहत आरोपी नागेंद्र बहाने से परदेशी बाबा को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर लखनऊ से सीतापुर के संदना इलाके में लेकर आया. वह बाबा को बहला-फुसलाकर जंगल के अंदर ले गया, जहां मौका पाते ही उसने पास रखे धारदार चाकू से बाबा का गला रेतकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया.

आरोपी ने क्यों ठोंक दीं 11 कीलें

हत्या करने के बाद आरोपी ने नागेंद्र को यह गहरा विश्वास था कि यदि वह तांत्रिक के शरीर में कीलें ठोंक देगा, तो उसकी शक्तिशाली आत्मा वहीं कैद हो जाएगी, कभी भटक नहीं पाएगी और न ही उसे परेशान करेगी. इसी अंधविश्वास के चलते उसने लाश में 11 कीलें ठोंक दी थीं. पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है. साथ ही आगे की जांच में जुट गई है.

Tags: crime newshome-hero-pos-3sitapur newsUP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

AC की हवा में सोने के ये 6 नुकसान जानते...

May 28, 2026

आंखों और त्वचा के साथ ही सेहत के लिए फायदेमंद...

May 28, 2026

10वीं क्लास में ही कियारा का था बॉयफ्रेंड

May 28, 2026

बशीर बद्र के प्रसिद्ध शेर..

May 28, 2026

IPL इतिहास में किसने जड़े सबसे ज्यादा सिक्स? कोहली-रोहित से...

May 28, 2026

खरबूजे के बीज के ये फायदे जानकर हो जाएंगे हैरान!

May 28, 2026
UP Crime: मां के बन गए थे परदेशी बाबा से अवैध संबंंध, बेटे ने उठाया खौफनाक कदम, जंगल ले गया और ठोक दीं 11 कीलें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP Crime: मां के बन गए थे परदेशी बाबा से अवैध संबंंध, बेटे ने उठाया खौफनाक कदम, जंगल ले गया और ठोक दीं 11 कीलें
UP Crime: मां के बन गए थे परदेशी बाबा से अवैध संबंंध, बेटे ने उठाया खौफनाक कदम, जंगल ले गया और ठोक दीं 11 कीलें
UP Crime: मां के बन गए थे परदेशी बाबा से अवैध संबंंध, बेटे ने उठाया खौफनाक कदम, जंगल ले गया और ठोक दीं 11 कीलें
UP Crime: मां के बन गए थे परदेशी बाबा से अवैध संबंंध, बेटे ने उठाया खौफनाक कदम, जंगल ले गया और ठोक दीं 11 कीलें