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Nari Shakti Protest: सीतापुर में नारी शक्ति का आक्रोश, महिलाओं ने चौराहे पर विपक्ष का पुतला फूंका

Sitapur News: इस आयोजन में मातृशक्तियों ने बढ़-चढ़कर सहभागिता की और चौराहे पर विपक्षी दलो का पुतला फूंककर अपना भारी आक्रोश व्यक्त किया.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 30, 2026 9:51:12 PM IST

सीतापुर में नारी शक्ति का आक्रोश
सीतापुर में नारी शक्ति का आक्रोश


Sitapur Nari Shakti Protest: नारी शक्ति जन आक्रोश सम्मेलन के निमित्त सीतापुर विधानसभा के रामकोट मंडल साथ ही महोली, बड़ागांव सहित अन्य मंडलों में नारी आक्रोश सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस आयोजन में  मातृशक्तियों ने बढ़-चढ़कर सहभागिता की और चौराहे पर विपक्षी दलो का पुतला फूंककर अपना भारी आक्रोश व्यक्त किया.

‘भारत की नारी कभी क्षमा नहीं करेगी’

इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने बताया कि विपक्षी दलों ने अपनी महिला विरोधी नीति का पालन करते हुए उनको मिलने वाले 33% आरक्षण पर डाका डाला है, भारत की नारी इसे कभी क्षमा नहीं करेगी. भारतीय जनता पार्टी निरंतर महिला सम्मान के साथ खड़ी है और वह पुनः सारे प्रयास करके भारत की नारी को सम्मान दिलाने का प्रण लेकर कार्य कर रही है.

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ये पदाधिकारी हुए आक्रोश सम्मेलन में उपस्थित

जिला उपाध्यक्ष  महेश शर्मा ने विपक्ष की नीति कड़ी आलोचना की. महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष  कंचन प्रभा पांडे, मंडल अध्यक्ष अमित दीक्षित , ब्लॉक प्रमुख खैराबाद  अजय विश्वकर्मा,  मंडल उपाध्यक्ष  अरुण शर्मा, मंडल महामंत्री  पंकज सिंह, मंडल उपाध्यक्ष रत्नेश अवस्थी  मंडल मंत्री समीक्षा तिवारी, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष  अर्चना सिंह  शक्ति केंद्र संयोजक  मोहित शुक्ला , शक्ति केंद्र संयोजक  अविनाश मिश्रा, सहित मंडल के पदाधिकारी एवं हमारी मातृ शक्तियां उपस्थित रही.

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Tags: BJP Mahila MorchaNari Shakti ProtestPolitical Protest UPsitapur newsWomen Reservation 33 Percent
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