Home > उत्तर प्रदेश > दगाबाज प्रेमी की शादी की खबर मिली तो बेकाबू हुई 3 बच्चों की मां! मोबाइल टावर पर चढ़ कि ऐसी जिद, पुलिस के भी छुट गए पसीने

दगाबाज प्रेमी की शादी की खबर मिली तो बेकाबू हुई 3 बच्चों की मां! मोबाइल टावर पर चढ़ कि ऐसी जिद, पुलिस के भी छुट गए पसीने

UP Mobile Tower Incident: सीतापुर जिले में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब तीन बच्चों की मां अपने प्रेमी की शादी से नाराज होकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई. महिला का आरोप है कि उसने अपने प्रेमी के खिलाफ कुछ दिन पहले पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

By: Shristi S | Published: July 3, 2026 7:29:10 PM IST

प्रेमी की शादी से नाराज 3 बच्चों की मां चढ़ी मोबाइल टावर पर
प्रेमी की शादी से नाराज 3 बच्चों की मां चढ़ी मोबाइल टावर पर


Sitapur Woman Climb Mobile Tower: उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब तीन बच्चों की मां अपने प्रेमी की शादी से नाराज होकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई. महिला का आरोप है कि उसने अपने प्रेमी के खिलाफ कुछ दिन पहले पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

इसके बाद उसने विरोध का ऐसा तरीका अपनाया कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. करीब डेढ़ घंटे तक चले हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस ने कैसे महिला को नीचे उतारा, चलिए जानें.

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क्या है पूरा मामला?

यह पूरी घटना सीतापुर के कमलापुर थाना क्षेत्र के देवीपुर (मजरा सुरैचा) गांव की है. इस गांव की रहने वाली मीनू देवी नाम की महिला अचानक गांव में लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गई. हैरानी की बात यह है कि तीन बच्चों की मां मीनू टावर पर चढ़ने से पहले अपने एक बच्चे को जमीन पर छोड़ गई थी. टावर के ऊपर पहुंचने के बाद महिला ने अपने प्रेमी अजय को मौके पर बुलाने की मांग करते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया.

प्रेमी के शादी से नाराज हुई थी महिला

बताया जा रहा है कि मीनू का अजय नाम के युवक से काफी समय से प्यार था. हाल ही में जब उसे पता चला कि अजय की शादी कहीं और तय हो गई है, तो वह बहुत दुखी हुई और उसने यह कदम उठा लिया. महिला के टावर पर चढ़ने की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही इंचार्ज इंस्पेक्टर इतुल चौधरी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे. स्थिति की गंभीरता और खतरे को देखते हुए, चीफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (CO) सिधौली, फायर ब्रिगेड कर्मियों और एक एम्बुलेंस को भी तुरंत मौके पर बुलाया गया.

कैसे उतरी महिला टावर से नीचे?

पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने महिला को नीचे उतरने के लिए काफी देर तक मनाने की कोशिश की. यह हाई-वोल्टेज ड्रामा करीब डेढ़ घंटे तक चलता रहा. आखिर में CO सिधौली ने समझदारी दिखाते हुए महिला मीनू को बुलाया और उसके प्रेमी अजय कुमार से कॉन्फ्रेंस कॉल तय कराई.

प्रेमी से बात करने और पुलिस के काफी समझाने के बाद मीनू शांत हुई और टावर से नीचे उतर आई. महिला के सुरक्षित नीचे उतरने के बाद पुलिस उसे आगे की कार्रवाई और पूछताछ के लिए थाने ले गई, और तब जाकर प्रशासन ने राहत की सांस ली.

Tags: Mobile TowerSitapuruttar pradesh
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