सीतापुर में मस्जिद को नोटिस, 7 दिन में कब्जा हटाने का आदेश; नहीं तो चलेगा बुलडोजर! DM राजा गणपति एक्शन में

उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी क्रम में लहरपुर तहसील क्षेत्र के तंबौर कस्बे में स्थित मस्जिद जियाउल उलूम और उसके नीचे बनी दुकानों को हटाने के लिए नोटिस चस्पा किया गया है और 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है. यह कार्रवाई डीएम राजा गणपति आर के निर्देश पर की जा रही है.

क्या है पूरी जानकारी?

राजस्व टीम के मुताबिक, मस्जिद और उसके नीचे बनी दुकानें कब्रिस्तान की जमीन पर स्थित हैं, जो ग्राम समाज की सरकारी जमीन है. इस संबंध में मस्जिद के मुतवल्ली को नोटिस जारी कर 7 दिन के भीतर कब्जा हटाने का निर्देश दिया गया है. नोटिस में चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय में कब्जा नहीं हटाने पर बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण हटाया जाएगा. साथ ही, कार्रवाई में होने वाला खर्च मस्जिद कमेटी से वसूलने की बात भी कही गई है.

100 साल पुरानी है मस्जिद

इनखबर की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर स्थानीय लोगों से बातचीत की. लोगों का कहना है कि यह मस्जिद करीब 100 साल पुरानी है, जबकि इसके नीचे बनी दुकानों में वे पिछले 40 से 50 वर्षों से काम कर रहे हैं.

कोर्ट में चल रहा है मामला

फिलहाल, तीन मंजिला मस्जिद और उसके नीचे बनी दुकानों को लेकर तहसील प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है. प्रशासन की ओर से सात दिन के भीतर कब्जा हटाने का नोटिस चस्पा किया गया है. हालांकि, मस्जिद से जुड़े जिम्मेदारों का कहना है कि इस मामले में उनका मुकदमा हाई कोर्ट में विचाराधीन है. अब देखना होगा कि निर्धारित समयसीमा पूरी होने के बाद तहसील प्रशासन क्या कदम उठाता है और हाई कोर्ट में लंबित मामले का इस कार्रवाई पर क्या असर पड़ता है.

रिपोर्ट- समी अहमद, सीतापुर