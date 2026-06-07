UP Crime: युवक ने अवैध संबंध में प्रेमिका को कर दिया गर्भवती, फिर ले गया सुनसान जगह और गले पर सीमेंट का…

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के सीतापुर से हत्या का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी. पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के पैर में गोली लगी है. पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया है. पुलिस की पूछताछ में आरोपी विशाल पाल ने प्रेम प्रसंग और युवती मानसी के गर्भवती होने के विवाद के चलते हत्या करने की बात स्वीकार कर ली है.

पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका मृतका मानसी के साथ प्रेम प्रसंग था. अवैध संबंधों के कारण मानसी लगभग तीन माह की गर्भवती हो गई थी. उसने पुलिस को बताया कि 25 मई को वह मानसी को सिधौली से अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर लखनऊ के बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र स्थित किसान पथ के पास एक सुनसान जगह ले गया. वहां शादी और साथ रहने को लेकर दोनों में विवाद हुआ.

मृतका के गले पर रख दिया सीमेंट का पिलर

इसी दौरान आवेश में आकर उसने मानसी का गला दबाकर हत्या कर दी. पुलिस के मुताबिक, हत्या के बाद आरोपी ने पहचान और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से मृतका के गले पर सीमेंट का पिलर रख दिया. इसके बाद वह शव को वहीं छोड़कर अगले दिन अपने घर लौट आया, ताकि किसी को उस पर शक न हो.

युवती का बरामद हुआ था क्षत-विक्षत शव

बता दें कि मानसी बीते 25 मई से लापता थी, जिसके बाद परिजनों ने थाना संदना में शिकायत दर्ज कराई थी. बाद में लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र में उसका क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ था. घटना के खुलासे और आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है. पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.