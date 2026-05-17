UP Crime: रात में पत्नी कर रही थी अपने प्रेमी से प्यार, अचानक लौटा पति, आपत्तिजनक हालत में देख किया बड़ा कांड, अब…

UP Crime News: यूपी के सीतापुर से अवैध संबंध में हत्या का मामला सामने आया है. पूरा मामला जिले के हरगांव के खजुआ कहा है, जहां शुक्रवार रात घर में घुसे पत्नी के प्रेमी की पति ने पीट-पीट कर हत्या कर दी. इसके अलावा पिटाई से घायल पत्नी का जिला अस्पताल में इलाल चल रहा है. बताया जा रहा है कि पिटाई के बाद आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को अस्पताल ले गया. इसके बाद वह वहां से भाग निकला. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

जानकारी के मुताबिक हरगांव के खजुआ के रहने वाले बिरजू शुक्रवार को किसी काम से घर से निकला था. शुक्रवार रात में उसने अपनी पत्नी को फोनकर बताया कि वह रिश्तेदारी में जा रहा है. आज रात घर नहीं आएगा. कुछ देर बाद बिरजू अचानक पत्नी को बिना बताए घर पहुंच गया. घर पहुंचने तो सेमरीभान का रहने वाला रकीब और उसकी पत्नी आपत्तिजनक हालत में थे. यह देख बिरजू आग बबूला हो गया.

रकीब की डंडे से जमकर पिटाई

इसके बाद बिरजू को देख रकीब उसे धक्का देकर भागने लगा. इस पर बिरजू ने रकीब को दौड़ाकर पकड़ लिया और डंडे से जमकर पिटाई कर दी. प्रेमी को बचाने के चक्कर में पत्नी भी पीट गई. बिरजू की पत्नी ने रकीब को बचाने की कोशिश की तो उसको भी खूब पीटा. शोर सुनकर आसपास के लोग जुट गए. बिरजू ने दोनों की करतूत बताई, तो सभी लोग वापस चले गए.

बिरजू की पिटाई से घायल उसकी पत्नी और उसका प्रेमी रकीब बेहोश हो गए. दोनों को बेसुध देख बिरजू ने एंबुलेंस बुलाई. एंबुलेस से बिरजू घायल रकीब और अपनी पत्नी को हरगांव सीएचसी लेकर पहुंचा. दोनों की हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने पर कुछ ही देर में हरगांव पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस को देख आरोपी भाग निकला.

महिला की हालत भी गंभीर

रकीब और महिला की हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया. पुलिासकर्मियों ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल भेजवाया. जहां इलाज के दौरान रकीब की मौत हो गई. वहीं महिला की हालत गंभीर बनी हुई है. महिला के हाथ-पैर और सिर में चोट आई है.

रकीब के परिवार में पत्नी और चार बच्चे हैं. इस मामले में इंस्पेक्टर बलवंत शाही ने बताया कि शव को पोस्टर्माटम के लिए भेज दिया है. आरोपी बिरजू की तलाश में दबिश दी जा रही है. अभी तक इस मामले में पीड़ित परिवार की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है. तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.