Sitapur news: सीतापुर में विस्थापितों के हक में उतरी हिंदू शेर सेना, आवास और दुकान आवंटन की मांग

Sitapur news: उत्तर प्रदेश के सीतापुर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद विस्थापित हुए गरीब परिवारों के समर्थन में हिंदू शेर सेना मैदान में उतर आई है. संगठन ने प्रभावित लोगों को आवास और रोजगार के लिए वैकल्पिक व्यवस्था देने की मांग को लेकर प्रशासन पर दबाव बनाया है.

अतिक्रमण हटाने के बाद उजड़े घर और रोजगार

सीतापुर के कैप्टन मनोज चौक पर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कई लोगों के घर और दुकानें तोड़ दी गईं. इस कार्रवाई के चलते दर्जनों परिवार बेघर हो गए और उनकी आजीविका भी प्रभावित हुई. स्थानीय लोगों का कहना है कि जिन दुकानों से वे अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे, उनके हटने से वे पूरी तरह बेरोजगार हो गए हैं.

आवास और वेंडर जोन में दुकान की मांग

हिंदू शेर सेना ने मांग की है कि प्रभावित लोगों को मुख्यमंत्री के पूर्व निर्देशों के अनुसार पात्रता के आधार पर काशीराम कॉलोनी में आवास उपलब्ध कराया जाए. इसके साथ ही वेंडर जोन में दुकानों के लिए स्थान आवंटित किया जाए, ताकि लोग दोबारा अपनी रोजी-रोटी चला सकें और परिवार का भरण-पोषण कर सकें.

गरीब परिवारों के भविष्य को लेकर चिंता

संगठन का कहना है कि ये सभी पात्र गरीब परिवार हैं, जिन्हें प्रशासन की ओर से मदद मिलनी चाहिए. दुकानों के हटने से न केवल उनकी आय बंद हो गई है, बल्कि बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है. ऐसे में जल्द से जल्द पुनर्वास और रोजगार की व्यवस्था जरूरी है.

जिला अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन

राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के अध्यक्ष विकास हिंदू ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में मांग की गई कि जिन स्थानों से दुकानों को हटाया गया है, वहीं या आसपास उन्हें पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए. साथ ही जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं, उन्हें काशीराम कॉलोनी में आवास उपलब्ध कराया जाए. विकास हिंदू ने कहा कि यदि गरीबों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो संगठन आंदोलन को और तेज करेगा. उन्होंने चेतावनी दी कि जरूरत पड़ी तो वे लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास तक पैदल मार्च कर अपनी बात रखेंगे.

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