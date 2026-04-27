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Singrauli car fire: सिंगरौली में चलती कार बनी आग का गोला, नगर निगम कार्यालय के पीछे मची अफरा-तफरी

Singrauli car fire: सिंगरौली में भीषण गर्मी के बीच चलती कार में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. समय रहते सवारों के बाहर निकलने से बड़ा हादसा टल गया. दमकल की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन कार का अगला हिस्सा जल गया.

By: Ranjana Sharma | Published: April 27, 2026 5:51:28 PM IST

सिंगरौली में चलती कार में लगी भीषण आग
सिंगरौली में चलती कार में लगी भीषण आग


Singrauli car fire: सिंगरौली औद्योगिक नगरी सिंगरौली में भीषण गर्मी का असर अब वाहनों पर भी साफ दिखाई देने लगा है. सोमवार को जिला मुख्यालय स्थित कोतवाली थाना क्षेत्र में नगर निगम कार्यालय के पीछे एक चलती कार में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते कार आग की लपटों से घिर गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

चलती कार से उठने लगा धुआं

जानकारी के अनुसार, कार जैसे ही नगर निगम कार्यालय के पीछे वाले मार्ग से गुजर रही थी, तभी उसके इंजन से अचानक धुआं निकलने लगा. कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप ले लिया और कार का अगला हिस्सा लपटों में घिर गया. गनीमत यह रही कि कार में सवार लोग समय रहते बाहर निकल आए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. बीच सड़क पर जलती कार को देखकर राहगीरों और आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया.

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 मौके पर मौजूद दमकल ने तुरंत पाया काबू

घटना के समय नगर निगम कार्यालय परिसर में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद थीं. सूचना मिलते ही दमकल कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और बिना देर किए आग बुझाने का कार्य शुरू कर दिया. उनकी तत्परता से आग पर जल्द काबू पा लिया गया, हालांकि तब तक कार का अगला हिस्सा काफी हद तक जल चुका था.

भीषण गर्मी से बढ़ रहीं आग की घटनाएं

इन दिनों सिंगरौली में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है. विशेषज्ञों के अनुसार, अत्यधिक गर्मी के कारण वाहनों के इंजन ओवरहीट हो रहे हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट और आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं. हाल के दिनों में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बाइक और कारों में आग लगने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे लोगों में चिंता बढ़ती जा रही है.

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Tags: moving car catches firesingrauli car fire
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