UP Crime: पूजा का था फिरोज से अवैध संबंध, जीजा बनकर आता था प्रेमिका के ससुराल, मनाता था रंगरेलियां, पति ने पकड़ा तो चारपाई से बांध…

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से एक बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आया है. जिले के रेहरा गांव में पूजा गौतम नाम की महिला ने अपने प्रेमी फिरोज के साथ मिलकर पति लालजी गौतम को सोते समय चारपाई से बांध दिया. इसके बाद ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर जिंदा जला दिया. गंभीर रूप से झुलसे लालजी का बस्ती के एक मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है.

पति को जिंदा जलाने के मामले में पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. अवैध संबंधों का राज खुलने और विरोध करने के कारण इस वारदात को अंजाम दिया गया.

आठ साल पहले हुई थी दोनों की शादी

पुलिस के मुताबिक डुमरियागंज थाना क्षेत्र के रेहरा गांव निवासी 28 साल के लालजी गौतम की शादी करीब आठ साल पहले बस्ती के रुधौली क्षेत्र के सुगिया गांव की पूजा गौतम से हुई थी. पुलिस ने बताया कि दोनों के दो बच्चे हैं, जिनकी उम्र सात और चार साल है.

पूजा का गोरखपुर के पीपीगंज क्षेत्र के बगही बारी गांव निवासी फिरोज से प्रेम संबंध था. आरोपी फिरोज पिछले करीब दो साल से पूजा का जीजा बनकर घर आता-जाता था, इसलिए किसी को उस पर शक नहीं हुआ.

लालजी इस बात का चल गया था पता

21 मई को लालजी को पता चल गया कि फिरोज का उनकी पत्नी से कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है, जिसके बाद घर में तनाव बढ़ गया. इसके बाद रात में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने के लिए चारपाई से बांधा और ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे आग लगा दी.

यह भी पढ़ें: बड़ी उम्र के लड़कों के शरीर की भूखी थी एक्ट्रेस, रोजाना बनाती थी संबंध; 20 साल में हुई प्रेग्नेंट; पिता को लेकर कंफ्यूज थी हसीना

आग की लपटों में घिरे लालजी की चीख सुनकर परिजन दौड़े और किसी तरह आग बुझाई लेकिन तब तक वह गंभीर रूप से झुलस चुका था. पुलिस ने बताया कि घायल के पिता घम्मल प्रसाद गौतम की तहरीर पर फिरोज और पूजा गौतम के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1), 3(2) वी, अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

यह भी पढ़ें: UK News: बंद चैंबर में जज साहब और खूबसूरत महिला अधिकारी घंटों रहते थे साथ, अंदर से आती थी आवाजें, फिर एक दिन…