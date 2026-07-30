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घर बना सांपों का बसेरा! 30 सपोले निकलने से दहशत में पूरा परिवार, स्नेक कैचर ने जंगल में छोड़ा

Siddharthnagar News: उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में एक घर से एक साथ 30 सांप के बच्चे (सपोले) निकलने से परिवार और आसपास के लोगों में दहशत फैल गई. रातभर सांप के बच्चे निकलते रहे, जिसके बाद सुबह स्नेक कैचर को बुलाया गया. उसने घर की तलाशी लेकर सभी 30 सपोलों को सुरक्षित पकड़ा और जंगल में छोड़ दिया. माना जा रहा है कि घर के किसी हिस्से में सांप के अंडे फूटने के कारण यह घटना हुई, हालांकि उनके निकलने की सटीक जगह का पता नहीं चल सका.

By: Ranjana Sharma | Published: July 30, 2026 1:59:29 PM IST

घर में फूटे सांप के अंडे! एक साथ निकले 30 सपोले
घर में फूटे सांप के अंडे! एक साथ निकले 30 सपोले


Siddharthnagar snake news: उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में एक घर से एक साथ 30 सांप के बच्चे (सपोले) निकलने का मामला सामने आया है. इस घटना के बाद पूरे परिवार में दहशत फैल गई. सूचना मिलने पर पहुंचे स्नेक कैचर ने घर के अलग-अलग हिस्सों की तलाशी लेकर सभी सपोलों को सुरक्षित पकड़ा और बाद में उन्हें जंगल में छोड़ दिया. माना जा रहा है कि घर के किसी हिस्से में सांप ने अंडे दिए थे, जिनसे बच्चे निकलने के बाद यह स्थिति बनी.
 

फिर एक-एक कर निकलने लगे सांप के बच्चे

 
यह घटना सिद्धार्थनगर जिले के बर्डपुर ब्लॉक के करीमपुर महापाली गांव की है. मंगलवार रात अजय गुप्ता के घर में सबसे पहले एक सपोला दिखाई दिया. परिवार ने उसे झाड़ू की मदद से बाहर निकाल दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद दूसरा सपोला भी नजर आ गया. इसके बाद लगातार सांप के बच्चे निकलने लगे, जिससे घर में अफरा-तफरी मच गई. लगातार सपोले निकलने से घबराए मकान मालिक अजय गुप्ता ने सुरक्षा के मद्देनजर परिवार के सभी सदस्यों को घर के उस हिस्से में जाने से रोक दिया. रातभर परिवार भय के माहौल में रहा और सुबह होने का इंतजार करता रहा.
 

स्नेक कैचर ने तलाशी लेकर पकड़े 30 सपोले

 
बुधवार सुबह घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए. इसके बाद स्नेक कैचर को बुलाया गया. उसने घर के कोने-कोने की बारीकी से जांच की और कुल 30 सपोलों को पकड़कर एक डिब्बे में सुरक्षित रखा. स्नेक कैचर ने सभी पकड़े गए सपोलों को सुरक्षित तरीके से जंगल में ले जाकर छोड़ दिया. हालांकि, यह पता नहीं चल सका कि घर के किस हिस्से में सांप ने अंडे दिए थे या सपोले किस स्थान से बाहर निकल रहे थे. एक ही घर से 30 सांप के बच्चों के निकलने की घटना पूरे गांव में चर्चा का विषय बनी हुई है. ग्रामीण इस घटना से हैरान हैं और घर के आसपास अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है.

Tags: siddharthnagar snake news
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