UP Crime: कमरे में खूबसूरत पत्नी मिली गैरमर्द की बांहों में, ‘वह’ कुछ कर पाता इससे पहले ही हो गया घर में बड़ा कांड

उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में हरिश्चंद्र हत्याकांड का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि हरिश्चचंद की पत्नी के नियाज अहमद से रिश्ते बन गए थे. इसका पता चलने पर पति ने नाराजगी जताते हुए पत्नी माया देवी की पिटाई कर दी. इसके बाद पत्नी ने अपने प्रेमी नियाज अहमद के साथ मिलकर पति हरिश्चचंद को हटाने का मन बना लिया. इसके बाद अपने प्रेमी नियाज अहमद के साथ खौफनाक साजिश रचते हुए 1 लाख 10 हजार रुपये की सुपारी दे डाली.

वहीं, हत्यारोपियों ने 30 अगस्त 2026 को रात के दौरान मौका पाकर रामनगर के पास मुहचोरवा घाट पर हरिश्चंद्र की हत्या कर दी. इसके बाद शव को बूढ़ी राप्ती नदी में फेंक दिया गया. परिजनों की शिकायत के बाद जांच में जुटी ढेबरुआ पुलिस और जिले की एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए इरशाद, अब्दुल्ला, नियाज अहमद और मृतक की पत्नी माया देवी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया.

कैसे दिया हत्याकांड को अंजाम

पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि हरिश्चंद्र की पत्नी माया देवी का कई महीनों से गांव के ही एक व्यक्ति नियाज अहमद के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. इसका पता तब चला जब पति हरिश्चंद एक दिन शाम को जल्दी घर आ गया. कमरे में देखा तो पत्नी मायादेवी और निजाज अहमद आपत्तिजनक स्थिति में थे. इसके बाद इसको लेकर पति व पत्नी में मार पीट भी होती रहती थी. आखिरकार पत्नी मायादेवी ने पति को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी को सुपारी दी. पुलिस ने जांच में पाया कि प्रेमी ने मुहचोरवा घाट पर हरिश्चंद्र को ई रिक्शा के साथ बुलाकर चाकू मारकर हत्या करके शव को नदी में फेंक दिया. इसके बाद ई-रिक्शा को दुर्घटना का स्वरूप दे दिया.

हत्या के बाद रची लूट की झूठी कहानी

पुलिस ने जानकारी दी कि हत्या को हादसे का रूप देने के लिए पत्नी मायादेवी और उसके बॉयफ्रेंड नियाज अहमद ने ई-रिक्शा दुर्घटना की झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश की, लेकिन जांच और सख्ती से पूछताछ में हत्यांकाड का खुलासा हो गया.

कड़ी पूछताछ से खुला राज़

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ. अभिषेक महाजन ने हरिश्चचंद की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकार दी. उन्होंने बताया कि हरिश्चचंद ग्राम कपियवा का रहने वाला था. हरिश्चंद्र की हत्या 30 अगस्त, 2026 को मुहचोरवा घाट पर हुई थी. घटना को ई रिक्शा का दुर्घटना का स्वरूप देने की कोशिश की गई, लेकिन आरोपी इसमें असफल रहे. दरअसल, सख्ती से पूछताछ में हत्याकांड का पता चला..