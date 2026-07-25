Home > उत्तर प्रदेश > कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है! इंस्टाग्राम की मोहब्बत के लिए घर से भागी युवती; महिला मित्र से शादी की जिद से पुलिस भी हैरान

कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है! इंस्टाग्राम की मोहब्बत के लिए घर से भागी युवती; महिला मित्र से शादी की जिद से पुलिस भी हैरान

UP Girl Love Female Friend: सोशल मीडिया पर बनने वाले रिश्ते कई बार ऐसी दिशा ले लेते हैं, जिसकी कल्पना परिवार भी नहीं कर पाता. ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से आया है, जहां इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती धीरे-धीरे इतनी गहरी हो गई कि एक 20 साल की युवती अपने घर से निकलकर मऊ पहुंच गई.

By: Shristi S | Published: July 25, 2026 11:34:10 PM IST

यूपी में इंस्टाग्राम की मोहब्बत के लिए घर से भागी युवती; महिला मित्र से करना चाहती थी शादी
यूपी में इंस्टाग्राम की मोहब्बत के लिए घर से भागी युवती; महिला मित्र से करना चाहती थी शादी


Siddharthnagar Instagram Love Story: सोशल मीडिया पर बनने वाले रिश्ते कई बार ऐसी दिशा ले लेते हैं, जिसकी कल्पना परिवार भी नहीं कर पाता. ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से आया है, जहां इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती धीरे-धीरे इतनी गहरी हो गई कि एक 20 साल की युवती अपने घर से निकलकर मऊ पहुंच गई.

इतना ही नहीं, पुलिस द्वारा बरामद किए जाने के बाद भी वह अपनी महिला मित्र के साथ रहने और शादी करने की जिद पर अड़ी रही. हालांकि, परिवार और पुलिस की लंबी समझाइस के बाद वह आखिरकार अपने परिजनों के साथ घर लौटने के लिए तैयार हो गई.

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क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, सिद्धार्थनगर जिले के पथरा बाजार थाना क्षेत्र की रहने वाली 20 साल की युवती 23 जुलाई को अचानक बिना किसी को बताए घर से चली गई. काफी तलाश के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चला तो परिजनों ने उसी दिन पथरा बाजार थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई.

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने युवती के मोबाइल फोन की लोकेशन के आधार पर जांच शुरू की. तकनीकी सहायता से पता चला कि वह मऊ जिले में मौजूद है. पुलिस टीम वहां पहुंची और युवती को उसकी महिला मित्र के घर से बरामद कर शुक्रवार देर रात पथरा बाजार थाने ले आई. इसके बाद परिजनों को सूचना देकर थाने बुलाया गया.

महिला मित्र के साथ रहने और शादी करने की जताई इच्छा

शनिवार सुबह जब परिजन युवती को अपने साथ घर ले जाने पहुंचे तो उसने साफ कहा कि वह अपनी महिला मित्र के साथ रहना चाहती है और उसी से शादी करना चाहती है. यह सुनकर परिवार के लोगों की पैरो तले जमीन घिसक गई. पुलिस ने भी युवती से बातचीत की और उसे पहले अपने परिवार के साथ घर लौटने की सलाह दी. काफी देर तक काउंसलिंग और समझाने के बाद युवती आखिरकार अपने परिजनों के साथ घर जाने के लिए राजी हो गई.

दो महीने पहले इंस्टाग्राम पर हुई थी पहचान

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि करीब दो महीने पहले पथरा क्षेत्र की युवती की पहचान इंस्टाग्राम के जरिए जिले की 22 साल की युवती से हुई थी. सोशल मीडिया पर लगातार बातचीत के दौरान दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई. समय के साथ दोनों ने साथ रहने की योजना बनाई और इसी सिलसिले में सिद्धार्थनगर की युवती अपने घर से निकलकर मऊ पहुंच गई.

Tags: instagramuttar pradesh
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