UP Crime: माया देवी का था नियाज अहमद से अवैध संबंध, पति शराब पीकर करता था गलत हरकत; फिर महिला ने प्रेमी से कराया खौफनाक काम

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के ढेबरुआ थाना क्षेत्र में ई-रिक्शा चालक हरिश्चंद्र की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस के मुताबिक, पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी. हत्या के लिए दो आरोपियों को 1.10 लाख रुपये की सुपारी दी गई थी, जिसमें 60 हजार रुपये एडवांस के तौर पर दिए गए थे.

ढेबरुआ थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मामले में पत्नी समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इटवा थाना क्षेत्र के कपियवा गांव निवासी माया देवी, इरशाद, नियाज अहमद और रमवापुर उर्फ बिशुनपुर निवासी अब्दुल्ला के रूप में हुई है.

मुंहचोरवा पुल के पास मिला था खून से सना ई-रिक्शा

एसपी डॉ. अभिषेक महाजन ने बताया कि 30 अगस्त की देर रात ढेबरुआ थाना क्षेत्र के मुंहचोरवा पुल के पास एक ई-रिक्शा खड़ा मिला था. ई-रिक्शा में खून के कई छींटे पड़े थे, जबकि उसका चालक हरिश्चंद्र लापता था. मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस ने जांच शुरू की और बूढ़ी राप्ती नदी में उसकी तलाश कराई.

अगले दिन घटनास्थल से करीब पांच किलोमीटर दूर सोनबरसा गांव के पास नदी की धारा में हरिश्चंद्र का शव बरामद हुआ. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चाकू से हत्या किए जाने की पुष्टि हुई. इसके बाद पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई.

पत्नी के प्रेम संबंध में बाधक बन रहा था पति

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि हरिश्चंद्र की पत्नी माया देवी का नियाज अहमद के साथ कथित तौर पर अवैध संबंध था. पुलिस के अनुसार, नियाज अहमद ही माया देवी के खर्च का इंतजाम करता था. वहीं, हरिश्चंद्र के शराब के नशे में पत्नी के साथ मारपीट करने की बात भी सामने आई.

पुलिस के मुताबिक, पति से परेशान माया देवी कई महीनों से अपने प्रेमी नियाज अहमद पर उसे रास्ते से हटाने का दबाव बना रही थी. इसके बाद नियाज ने हरिश्चंद्र की हत्या की साजिश रची और इसमें इरशाद तथा अब्दुल्ला को शामिल किया.

1.10 लाख रुपये में तय हुई हत्या की सुपारी

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि इरशाद और अब्दुल्ला को हरिश्चंद्र की हत्या के बदले 1.10 लाख रुपये देने की बात तय हुई थी. दोनों को 60 हजार रुपये एडवांस भी दिए गए थे.

साजिश के तहत इरशाद और अब्दुल्ला ने हरिश्चंद्र से ई-रिक्शा से बढ़नी जाने के लिए कहा. जब वे मुंहचोरवा पुल के पास पहुंचे तो दोनों ने चाकू से हरिश्चंद्र की हत्या कर दी. इसके बाद शव को बूढ़ी राप्ती नदी में फेंक दिया गया.

हत्या के बाद दोनों आरोपियों को रेलवे स्टेशन पहुंचाया

पुलिस के अनुसार, हत्या की पूरी योजना पहले से तैयार थी. वारदात के बाद इरशाद और अब्दुल्ला को सुरक्षित वहां से निकालने की जिम्मेदारी नियाज अहमद की थी. रात करीब 12 बजे हत्या और शव को नदी में फेंकने के बाद नियाज दोनों को बढ़नी रेलवे स्टेशन लेकर गया.

बताया गया कि योजना के तहत इरशाद और अब्दुल्ला ने पहले ही ट्रेन का टिकट भी ले लिया था. वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों कुछ दिनों के लिए इलाके से बाहर चले गए थे.