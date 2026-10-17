Home > उत्तर प्रदेश > UP Viral Video: अल्ट्रासाउंड सेंटर के अंदर क्या हुआ था? युवती के परिजनों ने जड़े ताबड़तोड़ थप्पड, चुपके से रेडियोलॉजिस्ट का बनाया वीडियो, अब मचा बवाल!

UP Viral Video: अल्ट्रासाउंड सेंटर के अंदर क्या हुआ था? युवती के परिजनों ने जड़े ताबड़तोड़ थप्पड, चुपके से रेडियोलॉजिस्ट का बनाया वीडियो, अब मचा बवाल!

UP Viral Video: सिद्धार्थनगर के बांसी स्थित डायमंड डायग्नोस्टिक सेंटर में अल्ट्रासाउंड के दौरान युवती से छेड़छाड़ के आरोप लगे. इसके बाद डॉक्टर की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ. CMO ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं.

By: Kajal Jain | Published: October 17, 2026 5:12:35 PM IST

अल्ट्रासाउंड सेंटर के अंदर क्या हुआ था? युवती के परिजनों ने रेडियोलॉजिस्ट को जड़े ताबड़तोड़ थप्पड, चुपके से बनाया वीडियो, अब मचा बवाल!
अल्ट्रासाउंड सेंटर के अंदर क्या हुआ था? युवती के परिजनों ने रेडियोलॉजिस्ट को जड़े ताबड़तोड़ थप्पड, चुपके से बनाया वीडियो, अब मचा बवाल!


UP Viral Video: उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के बांसी इलाके से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटर पर काम करने वाली युवती से छेड़छाड़ के आरोप में डॉक्टर की जमकर पिटाई कर दी गई. सोशल मीडिया पर इस घटना का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स डॉक्टर को लगातार थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहा है. यह पूरी घटना डायमंड डायग्नोस्टिक सेंटर की है, जो कोतवाली के पास स्थित है. आरोप है कि सरकारी अस्पताल में तैनात डॉक्टर एलएस सिंह प्राइवेट सेंटर पर अल्ट्रासाउंड करते वक्त युवती के साथ गलत हरकत कर रहे थे, जिसके बाद भड़के परिजनों ने कानून अपने हाथ में लेते हुए डॉक्टर की पिटाई कर दी और मामला थाने तक पहुंच गया.

बांसी के प्राइवेट सेंटर का वायरल मामला

सिद्धार्थनगर जिले के बांसी कोतवाली इलाके के पास स्थित डायमंड डायग्नोस्टिक सेंटर का यह पूरा मामला है. वायरल वीडियो कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है, जिसमें एक डॉक्टर कुर्सी पर बैठा है और कुछ लोग उस पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसा रहे हैं, जबकि बैकग्राउंड में एक युवती रोती हुई नजर आ रही है. इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

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युवती के गंभीर आरोप और थप्पड़ों की बरसात

पीड़िता का आरोप है कि रेडियोलॉजिस्ट डॉ. एलएस सिंह ने अल्ट्रासाउंड के दौरान उसके संवेदनशील अंगों को छुआ और बदसलूकी की. जब युवती ने इसका विरोध किया, तो आरोपी डॉक्टर ने उसे नौकरी से निकलवाने की धमकी दी. धमकी मिलते ही पीड़िता ने अपने परिवार वालों को बुला लिया. गुस्से में आए परिजनों और स्थानीय लोगों ने सेंटर के अंदर ही डॉक्टर को घेर लिया और महज कुछ ही मिनटों में उसे कई थप्पड़ जड़ दिए, जिसका वीडियो किसी ने चुपके से रिकॉर्ड कर लिया.

सरकारी डॉक्टर की प्राइवेट प्रैक्टिस और एक्शन

जांच में सामने आया है कि आरोपी डॉ. एलएस सिंह बांसी के एक सरकारी अस्पताल में पोस्टेड हैं. इसके बावजूद वह अपनी ड्यूटी के बाद प्राइवेट सेंटर पर अल्ट्रासाउंड का काम कर रहे थे, जो कि नियमों के खिलाफ है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) ने इस मामले पर कड़ा संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं. हालांकि घटना के बाद दोनों पक्ष कोतवाली पहुंचे थे, जहां आपसी समझौते के बाद बिना किसी लिखित शिकायत के मामला शांत हो गया, लेकिन वायरल वीडियो ने मेडिकल प्रोफेशन और सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

ये भी पढ़ें:- अलीगढ़ ‘जिम कांड’ में ट्विस्ट! VIDEO बाहर आते ही ट्रेनर को दिखाया बाहर का रास्ता, लड़की की मेंबरशिप भी काटी, आखिर क्या है मामला?

Tags: UP News
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