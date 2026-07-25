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सिद्धार्थनगर में अनोखा मामला, महिला मित्र के साथ रहने की जिद पर अड़ी युवती; दो महीने की दोस्ती के बाद घर छोड़ मऊ पहुंची

Instagram Friendship News: उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से सोशल मीडिया से जुड़ा एक अनोखा मामला सामने आया है. इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि 20 वर्षीय युवती अपनी महिला मित्र के साथ रहने के जिद पर अड़ गयी.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 25, 2026 10:42:16 PM IST

सहेली के साथ रहने की जिद पर अड़ी युवती
सहेली के साथ रहने की जिद पर अड़ी युवती


Siddharthnagar News: उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से सोशल मीडिया से जुड़ा एक अनोखा मामला सामने आया है. इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि 20 वर्षीय युवती अपना घर छोड़कर मऊ में रहने वाली अपनी महिला मित्र के पास पहुंच गई. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने उसे बरामद किया, लेकिन थाने पहुंचने के बाद भी वह अपनी सहेली के साथ रहने की बात पर अड़ी रही. बाद में पुलिस और परिवार की समझाइश के बाद वह घर लौटने के लिए तैयार हो गई.
 
पुलिस के मुताबिक, करीब दो महीने पहले सिद्धार्थनगर की युवती की इंस्टाग्राम के जरिए मऊ जिले की 22 वर्षीय युवती से पहचान हुई थी. धीरे-धीरे दोनों के बीच लगातार बातचीत होने लगी और उनकी दोस्ती गहरी हो गई. इसी दौरान दोनों ने साथ रहने की योजना बनाई.

 बिना बताए घर से निकल गई युवती

23 जुलाई को युवती अचानक बिना किसी को बताए घर से चली गई. काफी देर तक जब उसका कोई पता नहीं चला तो परिजनों ने पथरा बाजार थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी मदद से उसकी तलाश शुरू की.

 मऊ से बरामद कर थाने लाई पुलिस

जांच के दौरान पुलिस को युवती मऊ में अपनी महिला मित्र के घर मिली. इसके बाद पुलिस उसे अपने साथ सिद्धार्थनगर लेकर आई और परिजनों को इसकी सूचना दी. थाने में परिवार के पहुंचने पर मामला नया मोड़ ले गया.

 सहेली के साथ रहने की जिद पर अड़ी

परिजनों के सामने युवती ने अपनी महिला मित्र के साथ रहने की इच्छा जताई. पुलिस के अनुसार, उसने परिवार के साथ घर जाने से पहले काफी देर तक अपनी बात पर जोर दिया. हालांकि लंबी बातचीत और समझाइश के बाद वह अपने परिजनों के साथ घर लौटने के लिए राजी हो गई.

 पुलिस ने परिवार को सौंपा

पथरा बाजार थाना पुलिस ने बताया कि युवती को सुरक्षित बरामद कर उसके परिवार को सौंप दिया गया है. फिलहाल मामले में आगे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है और युवती अपने परिजनों के साथ घर लौट गई है.

Tags: Instagram FriendshipSiddharthnagar NewsSocial Media Newsuttar pradesh news
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