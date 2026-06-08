Home > उत्तर प्रदेश > UP: सुबह काम पर गया पति, इधर प्रेमी के साथ पत्नी… रील बनाने की थी शौकीन, 3 बच्चों की मां है युवती

UP: सुबह काम पर गया पति, इधर प्रेमी के साथ पत्नी… रील बनाने की थी शौकीन, 3 बच्चों की मां है युवती

Shravasti News: युवक ने कहा कि उसकी पत्नी घर से जाते समय करीब एक लाख रुपये नगद, एक मोबाइल फोन और सोने-चांदी के जेवरात भी साथ ले गई. वहीं वह अपने दो बच्चों को घर पर ही छोड़ गई है.

By: Hasnain Alam | Published: June 8, 2026 7:26:15 PM IST

श्रावस्ती में बच्चों को पति के पास छोड़ पत्नी फरार
श्रावस्ती में बच्चों को पति के पास छोड़ पत्नी फरार


UP News: उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. इकौना थाना क्षेत्र के भंभरी भगवानपुर गांव में एक युवक ने अपनी पत्नी पर प्रेमी के साथ घर छोड़कर जाने का आरोप लगाया है. युवक का कहना है कि उसकी पत्नी रील बनाने की शौकीन थी, जिसे लेकर रोकने के बाद 14 मई को वह घर से चली गई.

युवक ननकू का आरोप है कि उसकी पत्नी घर से जाते समय करीब एक लाख रुपये नगद, एक मोबाइल फोन और सोने-चांदी के जेवरात भी साथ ले गई. चौंकाने वाली बात यह है कि वह अपने दो बच्चों को घर पर ही छोड़ गई, दोनों बच्चे छोटे हैं.

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काम पर गया था पति

ननकू राजमिस्त्री का करता है. उसने बताया कि वह हर दिन सुबह लगभग आठ बजे काम पर निकलता था और शाम छह बजे के बाद घर लौटता था. इसी दौरान उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई.

जानकारी के मुताबिक पत्नी के दिल्ली-गाजियाबाद में होने की आशंका है, जबकि उसके साथ गया युवक भिनगा क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है. ननकू ने पुलिस से मांग की है कि उसकी पत्नी को वापस लाया जाए और वह घर से ले गए रुपये और जेवरात लौटा दे.

ननकू को सता रही ये चिंता

उसने कहा कि इसके बाद यदि उसकी पत्नी कहीं और जाना चाहती है, तो वह स्वतंत्र है. ननकू ने यह भी चिंता व्यक्त की कि पत्नी के पास नगदी और जेवरात होने के कारण किसी अनहोनी की स्थिति में आरोप उस पर आ सकता है.

फिलहाल युवक ने पुलिस से पत्नी और उसके साथ गए युवक की तलाश करने और इस मामले में उचित कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया है. बता दें इन दिनों लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें महिला अपने पति को छोड़कर जा रही है.

Tags: shravasti newsUP News
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