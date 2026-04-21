Shravasti Tragedy: नदी किनारे खेलते समय फिसलकर गहरे पानी में समाईं मासूम, पुलिस और ग्रामीणों का सर्च ऑपरेशन जारी

Shravasti Tragedy: उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के सोनवा थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां राप्ती नदी में डूबने से दो बच्चियां लापता हो गईं। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है और पूरे इलाके में शोक का माहौल है।

नदी किनारे खेलते समय हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, दोनों बच्चियां नदी किनारे खेल रही थीं। इसी दौरान अचानक उनका पैर फिसल गया और वे गहरे पानी में चली गईं। बच्चियों की उम्र लगभग 11 से 14 वर्ष बताई जा रही है। घटना के समय आसपास मौजूद लोगों ने शोर सुनते ही उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन नदी के तेज बहाव और गहराई के चलते उन्हें बचाया नहीं जा सका। कुछ ही पलों में दोनों बच्चियां नदी में लापता हो गईं।

मौके पर पहुंची पुलिस, सर्च ऑपरेशन जारी

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बच्चियों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल दोनों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है और सर्च ऑपरेशन लगातार

इस हादसे के बाद बच्चियों के परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजन घटनास्थल पर ही बदहवास होकर अपने बच्चों के मिलने की आस लगाए बैठे हैं, जिससे माहौल बेहद गमगीन बना हुआ है।

ग्रामीणों ने उठाई सुरक्षा की मांग