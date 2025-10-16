Home > उत्तर प्रदेश > सास से इश्क, अश्लील वीडियो और ‘ब्लैकमेलिंग’ का अंजाम, दामाद के कत्ल की खौफनाक कहानी

सास से इश्क, अश्लील वीडियो और ‘ब्लैकमेलिंग’ का अंजाम, दामाद के कत्ल की खौफनाक कहानी

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा (Sensational Revelation) किया है. मृतक की हत्या उसकी पत्नी और सास (Mother-In-Law) ने मिलकर की थी. हत्या की वजह अवैध संबंध और प्रॉपर्टी विवाद (Land Dispute) थी.

By: DARSHNA DEEP | Published: October 16, 2025 5:10:42 PM IST

Baghpat Crime News/Picture Source: ITG

Baghpat Crime News: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बिनौली थाना क्षेत्र के जीवना गालियान गांव से हैरान करने वाली घटना सामने आई है. दहां, 35 साल के  सोनू सैनी की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है. पुलिस की कार्रवाई में यह पता चला कि मृतक की हत्या और किसी ने नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी और सास ने मिलकर की थी. इस हत्याकांड के पीछे की वजह नाजायज संबंध, ब्लैकमेलिंग और प्रॉपर्टी विवाद बताया जा रहा है.

अवैध संबंध और ब्लैकमेलिंग का मामला:

जानकारी के मुताबिक, करीब 15 साल पहले सोनू की शादी सोनिया से हुई थी. शादी के बाद सोनिया की मां सरोज भी उनके साथ ही रहने लगी थी. समय के साथ-साथ दामाद सोनू और सास सरोज के बीच अवैध संबंध बन गए थे. दोनों ने साथ में अश्लील वीडियो भी बनाना शुरू कर दिया था. पुलिस की कार्रवाई में यह सामने आया कि मृतक सोनू बिजनौर में सरोज के नाम से खरीदे गए 20 लाख रुपये के एक प्लॉट को बेचना चाहता था, लेकिन सास और पत्नी सोनू के इस फैसले के बेहद ही खिलाफ थी. प्रॉपर्टी को लेकर जब विवाद होना शुरू हुआ, तो सोनू ने उन अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर अपनी सास को लगातार ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था. 

कत्ल की कैसे बनाई फुलप्रूफ साजिश:

एएसपी प्रवीण सिंह चौहान के मुताबिक, 11 अक्टूबर 2025 की रात, मां  और बेटी  ने मिलकर सोनू की हत्या की खौफनाक साजिश रची थी. उन्होंने सोनू को दूध में नींद की गोलियां देकर सुला दी. इसके बाद दोनों ने रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर डाल ली. हत्याकांड को आत्महत्या दिखाने के लिए उन्होंने शव को कमरे में फांसी के फंदे से लटका दिया. और इतना ही नहीं, शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया. 

सोनू के भाई की शिकायत से खुला राज:

मृतक सोनू के भाई मोनू सैनी को जब हत्या का शक हुआ, जब उसकी भाभी सोनिया ने रोकर बताया कि उसके पति को उसके भाई बुलाकर ले गए थे. मोनू की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी. सख्ती से पूछताछ करने पर सास और पत्नी ने आखिरकार अपना अपराध कबूल कर लिया और पुलिस ने दोनों हत्यारों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी. एएसपी ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि सास से अवैध संबंध और प्रॉपर्टी बेचने की जिद ही सोनू के कत्ल की असली वजह बन गई.

