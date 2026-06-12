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अखिलेश यादव की बेटी पर टिप्पणी पर भड़के शिवपाल, बीजेपी को घेरा, की कड़ी निंदा

हाल ही में अखिलेश यादव की बेटी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की गई. इसको लेकर समाजवादी पार्टी में नाराजगी देखने को मिल रही है. इसको लेकर शिवपाल यादव ने नाराजगी जताई और इस हरकत की निंदा की है.

By: Deepika Pandey | Published: June 12, 2026 5:44:20 PM IST

शिवपाल यादव
शिवपाल यादव


Shivpal Yadav on Akhilesh Yadav Daughter Comments: इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की गई. इसको लेकर सपा नेताओं और दूसरे नेताओं ने निंदा की. इसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और जसवंतनगर विधायक शिवपाल सिंह यादव ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है. 

की अभद्र टिप्पणियों की निंदी

आगरा मार्ग स्थित एम.एस. रिसोर्ट में आयोजित विराट कवि सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने पत्रकारों से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने इस मामले में कड़ी निंदा करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति, खासकर महिलाओं और बेटियों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना गलत है. उन्होंने कहा कि ऐसी टिप्पणियों की जितनी निंदा की जाए, उतनी कम है. 

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महिलाओं और बेटियों को निशाना बनाना गलत

शिवपाल यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी से जुड़े कुछ लोग और समर्थक सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट शेयर कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन किसी नेता के परिवार की महिलाओं और बेटियों को निशाना बनाना गलत है. राजनीतिक विरोध को व्यक्तिगत हमलों में बदलना लोकतंत्र के लिए सही नहीं है. इस तरह की गतिविधियां राजनीतिक माहौल को खराब करती हैं और समाज में गलत संदेश देती हैं. 

हाईकमान के निर्णय पर तय होगी रणनीति

शिवपाल यादव ने कहा कि अखिलेश यादव की बेटी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के कारण समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में काफी नाराजगी है. इसके कारण वे सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं. हालांकि अगर ऐसा होता है, तो कानून-व्यवस्था की स्थिति पर असर पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है. पार्टी हाईकमान की तरफ से जो भी निर्णय लिया जाएगा, उसके आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी. उन्होंने कार्यकर्ताओं से धैर्य रखने की अपील की गई है.

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