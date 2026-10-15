Shiva Sharma Murder: एक महीने में पैसे… श्रद्धा दुबे के बाद शिवा का वीडियो वायरल; मौत की गुत्थी में अब कौन-सा राज़ सामने आया?

Shiva Sharma Viral Video: यूपी के लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला लगातार नए मोड़ ले रहा है. पहले इस केस में आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे के वीडियो संदेश सामने आए और अब शिवा शर्मा के दो कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इन वीडियो में शिवा एक महिला के सामने बैठा दिखाई देता है, जबकि बैकग्राउंड में सुनाई दे रही आवाज उससे पैसों की मांग करती है और सोने की ज्वेलरी चोरी करने का आरोप लगाती है. हालांकि, इन वीडियो की पूरी प्रामाणिकता और संदर्भ की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है.

वीडियो में 6 लाख रुपये लौटाने की बात

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में शिवा कथित तौर पर कहता है कि वह लिखित में पैसा लौटाने का वादा कर रहा है. वह महिला से अपनी गाड़ी रखने और रकम लौटाने के बाद उसे वापस लेने की बात भी कहता सुनाई देता है. वीडियो में महिला की आवाज तीन सोने की चेन और एक ब्रेसलेट चोरी होने का आरोप लगाते हुए 6 लाख रुपये की मांग करती सुनाई देती है.

दूसरे वीडियो में महिला कथित तौर पर शिवा से ज्वेलरी चोरी करने और उसे बेचने के बारे में सवाल करती है. वह यह भी पूछती सुनाई देती है कि क्या वीडियो उसकी मर्जी से बनाया जा रहा है. वीडियो में शिवा के चेहरे के भाव और बातचीत का अंदाज चर्चा का विषय बना हुआ है. हालांकि, केवल वीडियो के आधार पर दबाव या जबरदस्ती की पुष्टि नहीं की जा सकती.

लखनऊ- आरोपी श्रद्धा दूबे के बाद अब मृतक शिवा शर्मा का वीडियो वायरल !! https://t.co/gRA1nUpfpg — Gaurav Singh Sengar (@sengarlive) October 15, 2026

उधार के पैसे को लेकर झगड़े की चर्चा

मामले से जुड़ी रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिवा और श्रद्धा के बीच पैसों का झगड़ा था. दावा है कि शिवा ने श्रद्धा के खर्चों को पूरा करने के लिए अलग-अलग सोर्स से पैसे उधार लिए थे. हालांकि, जांच के नतीजों से इन दावों की पुष्टि होनी बाकी है.

फ्लैट से गिरने से शिवा की मौत

शिवा शर्मा और श्रद्धा दुबे लखनऊ के अवध ग्रीन अपार्टमेंट में लिव-इन रिलेशनशिप में रहते थे. 9 अक्टूबर की रात को चौथी मंजिल के फ्लैट से गिरने से शिवा की मौत हो गई. शिवा की मां की शिकायत के आधार पर श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और अन्य के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है. पुलिस घटना से पहले और बाद की कॉल डिटेल्स, आपसी कॉन्टैक्ट्स और एक्टिविटीज़ की जांच कर रही है. अब, शिवा के वायरल वीडियो भी इस मामले में चर्चा का नया टॉपिक बन गए हैं.