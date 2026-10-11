श्रद्धा दुबे कौन है? जिनके खिलाफ लिव इन पार्टनर की मौत का केस हुआ दर्ज; मां ने क्यों लगाए बेटे की गर्लफ्रेंड पर गंभीर आरोप

Shiva Sharma Death Case: सोशल मीडिया पर करीब 1.41 लाख फॉलोअर्स, प्रोफाइल पर आर्टिस्ट की पहचान और अब एक कैफे संचालक की संदिग्ध मौत के मामले में मुकदमा दर्ज होने की खबर. उत्तर प्रदेश के लखनऊ की सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर श्रद्धा दुबे इन दिनों चर्चा में है. लिव इन पार्टनर 28 साल के कैफे संचालक शिवा शर्मा की मौत के मामले में उनकी मां ने श्रद्धा दुबे समते कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. हालांकि, अभी तक इन आरोपों की साफ पुष्टि नहीं हुई है.

मॉडल श्रद्धा दुबे कौन है?

शिवा शर्मा की हत्या की आरोपी मॉडल और इन्फ्लुएंसर श्रद्धा दुबे ने लखनऊ, जयपुर और दिल्ली में स्टेज पर परफॉर्म करके सुर्खियां बटोरीं. श्रद्धा के इंस्टाग्राम पर करीब 150,000 फॉलोअर्स हैं, साथ ही 699 पोस्ट और 421 फॉलोअर्स हैं. उन्होंने लखनऊ में एक कैफे भी खोला, जो काफी चर्चा में रहा. श्रद्धा की इंस्टाग्राम ID पर उनके जन्मदिन, 21 अक्टूबर पर कई मॉडल और एक्टर के बधाई मैसेज के वीडियो भी थे. एक्टर और मॉडल रजनीश दुग्गल, अस्मित पटेल और कई दूसरे सेलिब्रिटी ने बधाई मैसेज पोस्ट किए.

शिवा शर्मा की मौत का मामला क्या है?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, लखनऊ में कैफे चलाने वाले 28 साल के शिवा शर्मा 7 अक्टूबर से घर नहीं लौटे थे. अगले दिन उनकी बहन आस्था को फोन आया कि शिवा राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती हैं. बाद में परिवार को पता चला कि वह मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में हैं. जब परिवार हॉस्पिटल पहुंचा, तो उन्हें शिवा की मौत के बारे में पता चला.

पुलिस ने केस दर्ज किया

शिवा की मां रंजना शर्मा ने अपनी शिकायत में धमकी, जबरदस्ती और मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने घटना में शामिल लोगों की भूमिका पर सवाल उठाया है और अपने बेटे की मौत के हालात की जांच की मांग की है. परिवार को मर्डर का भी शक है.

रंजना शर्मा के मुताबिक, शिवा के साथ मौजूद सौरव कश्यप ट्रॉमा सेंटर पहुंचने से पहले ही उसे छोड़कर चला गया था. परिवार जानना चाहता है कि शिवा के साथ क्या हुआ और वह किन हालात में हॉस्पिटल पहुंचा. मां की शिकायत के आधार पर हजरतगंज पुलिस ने लिव इन पार्टनर श्रद्धा दुबे और दूसरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. पुलिस अभी घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

श्रद्धा से अलग रहना चाहता था शिवा-रंजना

रंजना के मुताबिक, उनका बेटा श्रद्धा से अलग रहना चाहता था. लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं थी. जब भी उनका बेटा घर आने की बात करता, तो वह उसे धमकाती. अपने ऊंचे कनेक्शन का हवाला देकर उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी देती. इसी वजह से उनका बेटा डरा हुआ था. वह डर के मारे उनके साथ रह रहा था.

जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी

परिवार ने शिव शर्मा की मौत के मामले में निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है. पुलिस अब घटनाओं और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की जांच कर रही है. फिलहाल, श्रद्धा दुबे पर लगे आरोपों की जांच चल रही है. केस दर्ज करने से किसी का गुनाह साबित नहीं होता. पुलिस की जांच और सबूत ही मामले का आगे का रास्ता तय करेंगे.