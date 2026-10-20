Shraddha Dubey Arrested: शिवा शर्मा की मौत का राज़ खुलेगा? फरार मॉडल श्रद्धा दुबे गिरफ्तार; क्या अब होंगे बड़े खुलासे?

Shiva Sharma Death Case: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शिवा शर्मा की मौत के मामले में फरार चल रही मॉडल श्रद्धा दुबे को पुलिस ने मंगलवार 20 अक्टूबर 2026 को नागपुर से गिरफ्तार कर लिया है. श्रद्धा पिछले 11 दिनों से फरार थी और लखनऊ पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी.

जांच के दौरान श्रद्धा ने अहम कड़ी का काम किया. उसकी गिरफ्तारी के बाद, पुलिस अब उससे पूछताछ करेगी ताकि शिवा शर्मा की मौत से जुड़ी घटनाओं, उसके फरार होने की वजह और मामले के दूसरे पहलुओं के बारे में जानकारी जुटाई जा सके. पुलिस की इस कार्रवाई को जांच में एक अहम कदम माना जा रहा है.

UP STF और नागपुर क्राइम ब्रांच का जॉइंट ऑपरेशन

शिवा शर्मा की मौत के मामले में श्रद्धा दुबे का नाम सामने आने के बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की. वह करीब 11 दिनों से फरार थी. उसे गिरफ्तार करने के लिए लखनऊ पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की अलग-अलग टीमें लगाई गई थीं. पुलिस लगातार उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी. इसी बीच, श्रद्धा के नागपुर में होने की जानकारी मिली. इसके बाद, UP STF ने लोकल पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार करने की कार्रवाई की.

उत्तर प्रदेश STF की एक टीम ने श्रद्धा दुबे को गिरफ्तार करने के लिए नागपुर में एक ऑपरेशन किया. इस ऑपरेशन में नागपुर क्राइम ब्रांच ने मदद की. रिपोर्ट्स के मुताबिक, STF हेडक्वार्टर, लखनऊ STF, लखनऊ पुलिस और वाराणसी STF की टीमें भी उसकी तलाश कर रही थीं. कई टीमों की जॉइंट कोशिश के बाद, श्रद्धा को नागपुर में गिरफ्तार कर लिया गया. STF चीफ अमिताभ यश ने ऑपरेशन की पुष्टि की.

तीनों आरोपियों पर था 50-50 हजार रुपये का इनाम

यह मामला लखनऊ के हजरतगंज थाना इलाके का है. शिवा शर्मा मर्डर केस में शिकायतकर्ता रंजना शर्मा की शिकायत पर 9 अक्टूबर, 2026 को इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 103(1) के तहत केस नंबर 216/2026 दर्ज किया गया था. पुलिस के मुताबिक, तीनों आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार थे. उनकी गिरफ्तारी पर हर एक पर ₹50,000 का इनाम घोषित किया गया था.

पूछताछ से हो सकते हैं कई अहम खुलासे

शिवा शर्मा की मौत की जांच में श्रद्धा दुबे की गिरफ्तारी को अहम माना जा रहा है. पुलिस अब उससे पूछताछ करेगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि शिवा शर्मा की मौत कैसे हुई और गिरफ्तारी से बचने के लिए वह कहां गई होगी. इसके अलावा, पुलिस फरार रहने के दौरान उसकी गतिविधियों और मामले से जुड़े दूसरे तथ्यों की भी जांच कर सकती है.