प्यार में 3 लड़कों ने खाया जहर, अदाओं के जाल में फंसाकर ठगती थी पैसा; एक्टर बनना चाहती थी शिवा की हत्यारोपी मॉडल श्रद्धा

Lucknow Businessman Murder Case: लखनऊ में कारोबारी शिवा शर्मा की हत्या का मामला और भी ज्यादा गंभीर होता जा रहा है. दरअसल, लखनऊ के कैफे कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में गिरफ्तार मॉडल श्रद्धा दुबे के बारे में ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो सच में हैरान कर देने वाले हैं. श्रद्धा के लव अफेयर को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं. बता दें कि उनके एक पुराने दोस्त का दावा है कि 2009-10 के दौरान श्रद्धा के लव अफेयर्स की वजह से तीन युवकों ने ज़हर खाकर सुसाइड करने की कोशिश की थी.

3 युवकों ने की जान देने की कोशिश

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि श्रद्धा के पुराने दोस्त ने मीडिया को इस बात की जानकारी दी है कि रायबरेली के बस्तेपुर रामजीपुरम मोहल्ले की रहने वाली श्रद्धा नौवीं क्लास से ही अपने लव अफेयर्स को लेकर सुर्ख़ियों में थी. उसके मुताबिक, श्रद्धा की तीन-चार युवकों से खास कनेक्शन था. इतना ही नहीं, उनकी नज़दीकियां, कभी दूरी, तो कभी झगड़े की वजह बनती थीं. पुराने दोस्त का दावा है कि इस दौरान तीन युवकों ने कथित तौर पर ज़हर खाकर सुसाइड करने की कोशिश की थी. हालांकि, उनके घरवालों की सतर्कता से उनकी जान बच गई थी. इस दावे को साबित करने के लिए कोई इंडिपेंडेंट सबूत सामने नहीं आया है.

Hapur News: मामूली विवाद में सड़क पर उतर आईं दर्जनों महिलाएं…एक-दूसरे को गिरा-गिराकर पीटा, लाठी-डंडों से मचाया तांडव, वीडियो वायरल!

बॉयफ्रेंड के साथ गई मुंबई

इतना ही नहीं दोस्त ने इस बात की भी जानकारी दी है कि 11वीं क्लास में पढ़ते समय श्रद्धा मॉडलिंग में करियर बनाने का सपना लेकर अपने ब्वॉयफ्रेंड के साथ मुंबई गई थी. वहीं इसे लेकर एक दोस्त का दावा है कि वो 25 दिन बाद अपने ब्वॉयफ्रेंड को बिना बताए रायबरेली लौट आई. लेकिन, इस घटना की खुद से पुष्टि नहीं हो पाई है. साथ ही बता दें कि श्रद्धा ने फिल्मों में काम करने और मॉडलिंग में करियर बनाने की कोशिश की. उसके मुंबई, हैदराबाद और लखनऊ में रहने की भी अफवाहें हैं. पुराने जान-पहचान वालों के बीच उसके लव अफेयर्स और पर्सनल लाइफ को लेकर कई तरह की अफवाहें सामने आ रही हैं. फाइनेंशियल फ्रॉड और लव अफेयर्स के जरिए लोगों से पैसे लेने के भी आरोप हैं.