UP: फेसबुक पर हुआ इश्क, फिर साथ जीने-मरने की खाई कसम; पुलिस के पहुंचते ही उठा लिया खौफनाक कदम

Shikohabad Tragic Love Story: उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद में शुक्रवार को पड़ाव गढ़ैया इलाके में एक युवा जोड़े खुशी शर्मा (18) और अरुण कठेरिया (19) ने खुद को आग लगा ली. पुलिस के दखल के डर से, उन्होंने आग लगाने से पहले अपने पैरों को कपड़े से बांधा और खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डाला.

पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर उन्हें बचाया. उन्हें इलाज के लिए आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया; खुशी की चोटों के कारण मौत हो गई, जबकि अरुण बर्न वार्ड में गंभीर हालत में है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, खुशी शिकोहाबाद के पड़ाव इलाके में लाल की सराय की लेन नंबर 2 की रहने वाली थी. वह मैनपुरी के एक कॉलेज से BA की पढ़ाई कर रही थी. कुछ समय पहले, फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती अरुण कठेरिया से हुई थी; वह मोहब्बत अहीर इलाके का रहने वाला था, जो उसके घर से लगभग 11 किलोमीटर दूर है. अरुण ने 12वीं तक पढ़ाई की थी और नोएडा में काम करता था.

तीन दिन पहले, खुशी अपनी माँ ममता और 12 साल के भाई हर्ष के साथ मैनपुरी के नगला पजाबा में अपने नाना-नानी के घर गई थी. शुक्रवार सुबह करीब 7:30 बजे, वह यह कहकर नाना-नानी के घर से निकली कि वह कुछ कपड़े लेने शिकोहाबाद स्थित अपने घर जा रही है.

पुलिस ने उनकी लोकेशन का पता लगाया

जब दोपहर में उसका मोबाइल फ़ोन बंद मिला, तो उसके मामा अवनीश उसे खोजने शिकोहाबाद गए. हालांकि घर पर ताला लगा था, लेकिन पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने खुशी को अरुण कठेरिया के साथ देखा था. इसके बाद, शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे, उसके मामा ने शिकोहाबाद पुलिस स्टेशन में अरुण के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराई और उस पर अपनी भांजी को बहला-फुसलाकर अगवा करने का आरोप लगाया. लोकेशन का पता लगाने पर पुलिस को पता चला कि जोड़ा गढ़ैया में खुशी के बंद घर के अंदर छिपा हुआ था.

ईंधन डालकर आग लगाई

जैसे ही पुलिस स्थानीय लोगों के साथ मौके पर पहुंची, अरुण और खुशी यह महसूस करते हुए कि वे घिर गए हैं रसोई में गए, अपने पैरों को एक साथ बांधा, खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डाला और आग लगा ली. खिड़की से आग की लपटें और शोर-शराबा सुनकर पुलिस ने ताला तोड़ा और आग बुझाई. घटनास्थल से ईंधन का एक कैन मिला. गनीमत रही कि रसोई के पास रखे दो गैस सिलेंडरों में आग नहीं लगी, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था.