Shatabdi Express Birthday Video: हनीमून के बाद अब शताब्दी एक्सप्रेस में कटा ‘बर्थ-डे केक’, ऑन-ड्यूटी TTE का वायरल वीडियो देख मचा बवाल!

ट्रेन में हनीमून मनाने के विवाद के बाद अब देश की प्रीमियम ट्रेन ‘शताब्दी एक्सप्रेस’ में जन्मदिन मनाने का मामला सामने आया है. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेज़ी से वायरल हो रहा है. वीडियो में ट्रेन के चेकिंग स्टाफ (TTE) अपने ही एक साथी से बर्थ-डे केक कटवाते नजर आ रहे हैं. मामला सामने आने के बाद रेलवे प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं.

अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि पिछले मामले में रेलवे ने लापरवाही के लिए चेकिंग स्टाफ को सस्पेंड कर दिया था, लेकिन इस बार तो खुद चेकिंग स्टाफ ही इसमें शामिल है. ऐसे में रेलवे प्रशासन क्या कदम उठाएगा?

44 सेकेंड का वीडियो आया सामने

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो 44 सेकेंड का है. इसमें रेलवे के टीटीई यूनिफॉर्म पहने कुछ कर्मचारी ट्रेन के कोच में केक काटते और अपने साथी को माला पहनाते दिख रहे हैं.

कपड़ों से साफ लग रहा है कि ये कर्मचारी शताब्दी एक्सप्रेस के चेकिंग स्टाफ हैं. खबरों के मुताबिक, यह स्टाफ झांसी डिवीजन से जुड़ा है और नई दिल्ली-भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस में ड्यूटी पर तैनात था.

क्या ड्यूटी के दौरान मना सकते हैं बर्थ-डे?

वीडियो में दिख रहा कोच अंदर से पूरी तरह शताब्दी एक्सप्रेस का ही है. बताया जा रहा है कि यह घटना तीन-चार दिन पुरानी है. अब इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है कि क्या ऑन-ड्यूटी रेलवे कर्मचारी ट्रेन के अंदर इस तरह बर्थ-डे मना सकते हैं?

पहले भी हो चुका है ऐसा मामला

इससे पहले 6 जुलाई 2024 को नंदीग्राम एक्सप्रेस के एक एसी (AC) कोच को फूलों से सजाकर ‘हनीमून सूट’ बना दिया गया था. उस समय वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे ने टीटीई को जिम्मेदार मानते हुए तुरंत सस्पेंड कर दिया था.

अब देखने वाली बात यह होगी कि इस नए मामले में रेलवे क्या कार्रवाई करता है. झांसी रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी (PRO) मनोज कुमार ने बताया कि बर्थ-डे सेलिब्रेशन का वीडियो उनके संज्ञान में आ चुका है और पूरी जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी.