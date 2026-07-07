राम मंदिर चंदा विवाद ने पकड़ा तूल, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बोले- सिर्फ FIR नहीं, ट्रस्ट पर भी हो कार्रवाई;कहा- पारदर्शिता के लिए बड़ा फैसला जरूरी

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Ram Janmabhoomi Trust News: अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े चंदा विवाद के बीच जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि केवल एफआईआर दर्ज करना काफी नहीं है, बल्कि ट्रस्ट को भंग कर नई व्यवस्था बनाई जानी चाहिए.शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि मंदिर के संचालन और प्रबंधन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. उनके अनुसार, अगर व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कमजोर हो रहा है तो केवल जांच से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरे ट्रस्ट की समीक्षा होनी चाहिए.
अपने बयान में उन्होंने कहा कि मामला चाहे एफआईआर तक पहुंचे या नहीं, लेकिन ट्रस्ट को भंग करना जरूरी है. उनका मानना है कि मंदिर जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक संस्थान के संचालन में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही होनी चाहिए.
बृजभूषण शरण सिंह का भी किया जिक्र
बातचीत के दौरान शंकराचार्य ने भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन में उनकी भूमिका अहम रही, लेकिन इतने वर्षों तक आंदोलन से जुड़े रहने के बावजूद उनका मंदिर न जाना कई सवाल खड़े करता है.शंकराचार्य ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े कई लोग आज खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं. उनके मुताबिक, जिन लोगों ने वर्षों तक आंदोलन में योगदान दिया, उनकी भावनाओं और अपेक्षाओं का भी सम्मान होना चाहिए.
बयान के बाद बढ़ी चर्चा
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का यह बयान सामने आने के बाद धार्मिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है. फिलहाल श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.