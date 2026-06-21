पुलिस ने हटाया ठेला तो मां-बेटी ने शुरू किया अनोखा प्रोटेस्ट! हनुमान चालीसा के पाठ के साथ पत्तियों पर लिखने लगी राम का नाम

Shamli Unique Protest: उत्तर प्रदेश के शामली जिले में कांधला पुलिस स्टेशन के बाहर एक महिला अपनी 10 साल की बेटी के साथ धरने पर बैठ गई. पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर उसने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और अपनी बेटी ते साथ मिलकर पत्तों पर राम नाम लिखना शुरू कर दिया. हालांकि पुलिस ने उन्हें वहां से जाने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन मां और बेटी दोनों ही अपनी जगह पर डंट गए और हटने को तैयार नहीं थे.

काफी देर समझाने-बुझाने के बाद पुलिस ने उन्हें सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद दोनों ने अपना धरना खत्म किया.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, पूरा मामला यह है कि जिले के कांधला कस्बे के शेखजादगान निवासी सोनू कैराना रोड पर ठेले से फालूदा बेचने का काम करते थे. आरोप है कि पुलिस की चेकिंग के दौरान सोनू के ठेले के सड़क किनारे से कहटा दिया गया था. जिसकी वजह से उनकी रोजी-रोटी पर संकट के बादल छा गए और घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया. पुलिस की इस कार्रवाई से नाराज होकर सोनू की पत्नी पिंकी अपनी 10 साल की बेटी रिया के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचीं और जमीन पर चादर बिछाकर बैठ गई. वहां उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और अपनी बेटी के साथ पत्तों पर राम लिखना जारी रखा.

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पुलिस विभाग में मचा हड़कंप

20 जून की देर शाम जब यह जानकारी मिली कि महिला स्टेशन के बाहर बैठी है तो पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और महिला को शांत कराया और भरोसा दिलाया कि उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा. इस पूरे मामले पर कांधला थाने के दरोगा तेवतिया का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सोनू का ठेला पहले सड़क किनारे लगा हुआ था. जिसकी वजह से दुर्घटना का खतरा बना हुआ था. पुलिस ने ऐसे खतरों को रोकने के लिए उसे वहां से हटा दिया था. अब उसके ठेले को एक सुरक्षित जगह पर लगवा दिया गया है, जिससे महिला और उनका परिवार दोनों संतुष्ट हैं.

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